सर्दियों में ड्राई स्किन का परमानेंट इलाज, सिर्फ 2 चीजों से बनाएं नेचुरल मॉइस्चराइजर
सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। ऐसे में घर पर सिर्फ 2 चीजों से मॉइस्चराइजर बना सकते हैं जो स्किन को नेचुरल नमी दे, ग्लो बढ़ाए और त्वचा को मुलायम भी बनाए रखे। ऐसे में यह एक आसान और सुरक्षित घरेलू स्किन केयर उपाय है।
Natural Winter Moisturiser Recipe: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी के कारण त्वचा अपनी प्राकृतिक कोमलता खोने लगती है। कई बार केमिकल वाले मॉइस्चराइजर भी लंबे समय तक असर नहीं दिखाते। ऐसे में घर पर बना हनी मलाई मॉइस्चराइजर एक सरल, सुरक्षित और बेहद प्रभावी उपाय है जो त्वचा को गहराई से पोषण देता है और नेचुरल ग्लो वापस लाता है।
मलाई में मौजूद प्राकृतिक फैट त्वचा को तुरंत मुलायम बनाता है और ड्राईनेस खत्म करता है। वहीं, शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है जो त्वचा में नमी को लॉक रखता है। इनके मेल से तैयार मॉइस्चराइजर स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है। इसके नियमित उपयोग से स्किन ग्लो करने लगती है, फाइन लाइंस कम दिखती हैं और त्वचा हेल्दी भी बनी रहती है।
कैसे बनाएं हनी-मलाई मॉइस्चराइजर?
जरूरत की चीजें: 1 बड़ा चम्मच ताजा मलाई, 1 छोटा चम्मच शहद, 3–4 बूंदें गुलाब जल (वैकल्पिक)
बनाने की विधि:
एक छोटी कटोरी में मलाई लें और उसे चिकना होने तक फेंटें। अब उसमें शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यदि चाहें तो गुलाब जल डालकर मिश्रण को हल्का खुशबूदार और ठंडक देने वाला बनाएं। आपका पूरी तरह नेचुरल हनी-मलाई मॉइस्चराइजर तैयार है।
कैसे लगाएं?
चेहरा हल्का गुनगुने पानी से धोने के बाद मॉइस्चराइजर की थोड़ी मात्रा लें और चेहरे पर सर्कुलर मोशन में 1–2 मिनट मसाज करते हुए लगाएं। इसे रोज सुबह और रात लगाना सबसे अच्छा रहता है। बहुत ड्राई स्किन वाले इसे दिन में दो या उससे ज्यादा बार भी लगा सकते हैं।
फायदे
- त्वचा तुरंत नर्म और कोमल बनती है।
- शहद में एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जो त्वचा को संक्रमण और प्रदूषण से बचाते हैं।
- फुल क्रीम त्वचा की नमी को लॉक करती है और ड्राईनेस से बचाती है।
- गुलाब जल त्वचा को ठंडक और सॉफ्टनेस देता है।
सर्दियों में यह घरेलू मॉइस्चराइजर त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है और हर तरह की स्किन पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपका स्किन टाइप सेंसेटिव है तो पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।
