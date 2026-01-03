सिर्फ फेसवॉश काफी नहीं! एक्सपर्ट से जानें मेकअप हटाने का सही तरीका

संक्षेप: दिनभर के मेकअप को सही तरीके से हटाना स्किन के लिए बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट के अनुसार, गलत मेकअप रिमूवल से पोर्स बंद, पिंपल्स और समय से पहले एजिंग की समस्या बढ़ सकती है।

लंबे और थकाने वाले दिन के बाद अक्सर मन करता है कि बिना मेकअप हटाए ही सो जाएं। लेकिन यह आदत आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। चेहरे पर लगा मेकअप, धूल और प्रदूषण मिलकर पोर्स को बंद कर देते हैं जिससे पिंपल्स, ब्लैकहेड्स, डलनेस और समय से पहले एजिंग की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए चाहे मेकअप हल्का हो या हेवी, सोने से पहले उसे सही तरीके से हटाना बेहद जरूरी है। Lakme Salon की नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर गायत्री चक्रवर्ती के अनुसार, मेकअप हटाना सिर्फ एक स्टेप नहीं बल्कि पूरी स्किन केयर प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। सही तकनीक अपनाने से स्किन साफ, हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्टेप 1: साफ हाथों से शुरुआत करें मेकअप हटाने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है। गंदे हाथों से चेहरा छूने पर बैक्टीरिया स्किन तक पहुंच सकते हैं जिससे जलन और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं।

स्टेप 2: स्किन टाइप के अनुसार मेकअप रिमूवर चुनें सिर्फ फेसवॉश से मेकअप हटाना काफी नहीं होता। एक्सपर्ट के अनुसार, केवल मेकअप वाइप्स पर निर्भर रहना भी सही नहीं है क्योंकि वे मेकअप को हटाने की बजाय स्किन पर फैला देते हैं।

Micellar Water: सेंसिटिव और एक्ने-प्रोन स्किन के लिए

Oil Cleanser: वॉटरप्रूफ मेकअप और सनस्क्रीन के लिए

Cream/Milk Cleanser: ड्राई स्किन के लिए

Balm Cleanser: हेवी मेकअप के लिए क्लींजर को कम से कम एक मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें ताकि मेकअप अच्छे से घुल सके।

स्टेप 3: आंखों और होंठों पर खास ध्यान दें आंखों की स्किन बेहद नाजुक होती है। मस्कारा, आईलाइनर और काजल हटाने के लिए अलग आई मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें। जोर से रगड़ने से फाइन लाइन्स जल्दी आ सकती हैं। लिक्विड लिपस्टिक हटाने के लिए ऑयल-बेस्ड रिमूवर सबसे बेहतर रहता है।

स्टेप 4: डबल क्लींजिंग अपनाएं मेकअप हटाने के बाद हल्के फेसवॉश से चेहरा धोना जरूरी है। यह स्किन पर बचे रेसिड्यू को हटाकर पोर्स को साफ करता है। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है।

स्टेप 5: स्किन को हाइड्रेट करना ना भूलें चेहरा थपथपा कर सुखाएं, रगड़ें नहीं। इसके बाद टोनर, सीरम और मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि स्किन को सही पोषण और नमी मिल सके।