ठंड में सफेद बालों को कलर करना है तो घंटों मेहंदी लगाने का झंझट छोड़े, नेचुरल तरीके से करें बाल काला
cover gray your hair natural remedy: सफेद बालों को काला करने के लिए नेचुरल मेहंदी का इस्तेमाल काफी सारे लोग करते हैं। लेकिन ठंड में 3-4 घंटा मेहंदी सिर पर रखना भारी लगता है। ऐसे में ये आंवले का नुस्खा आपके सफेद बालों को आसानी से कवर कर सकता है।
सर्दियों में मेहंदी लगाने वाले लोगों के लिए मुसीबत हो जाती है। क्योंकि मेहंदी लगाने से काफी सारे लोगों को ठंड लगती है। और 3-4 घंटे लगातार सिर पर इसे लगाकर रखना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। वैसे भी आयुर्वेद में मेहंदी की तासीर को ठंडा बताया गया है, जो पित्त के असंतुलन को दूर करने में मदद करती है। ऐसे में ठंड में सफेद बालों को मेहंदी से काला करने वाले इसे लगाने से कतराते हैं। और, सफेद बालों को छिपाने के लिए कोई सरल उपाय खोजते हैं। अगर आप भी ठंड में मेहंदी लगाने से बचती हैं और सफेद बाल छिपाने के लिए कोई नेचुरल उपाय खोज रही हैं तो ये सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करें। जो बालों को धीरे-धीरे काला बना देगी।
आंवले की ये ट्रिक बालों को काला करने में करेगी मदद
- सफेद बालों को छिपाना चाहती हैं लेकिन केमिकल वाले हेयर कलर से बचना है तो बस इस सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करें। ये आपके बालों को ना केवल धीरे-धीरे काला कर देगी। बल्कि बाल ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की और मजबूत भी हो जाएंगे। आंवले में विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। वहीं ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स इसे बालों के लिए बहुत फायदेमंद बताते हैं। तो बस सीख लें आंवले से बालों को काला करने की ट्रिक।
- सूखे हुए आंवले को लेकर लोहे की कड़ाही में डालकर भून लें। जब ये रोस्ट होकर काला दिखने लगे तो इसमे एक गिलास या दो गिलास आंवले की मात्रा के अनुसार पानी डाल दें। वैसे मीडियम लेंथ बालों के लिए एक से दो आंवले पर्याप्त होंगे।
- बस इस पानी को कुछ देर काले रोस्ट हुए आंवले के साथ मिलाकर पकाएं। जब देखें कि पानी बिल्कुल काला हो गया है तो गैस की फ्लेम को बंद करके रातभर उसी लोहे की कड़ाही में छोड़ दें।
- बस जब भी शैंपू करें सबसे आखिरी में इस काले पानी को बालों पर डाल दें।
- ध्यान रहे कि जब इस आंवला डिफ्यूज काले पानी को डालें तो उसके बाद बालों को धोना नही है।
- पहली वॉश में तो नहीं लेकिन दूसरी वॉश के बाद बालों की रंगत में फर्क नजर आने लगेगा।
- सर्दियों में ये नुस्खा आपके बालों की सफेदी को छिपाने में मदद करेगा और आपको केमिकल वाले हेयर कलर लगाकर बालों को खराब करने से भी बचाएगा।
