ठंड में सफेद बालों को कलर करना है तो घंटों मेहंदी लगाने का झंझट छोड़े, नेचुरल तरीके से करें बाल काला

सर्दियों में मेहंदी लगाने वाले लोगों के लिए मुसीबत हो जाती है। क्योंकि मेहंदी लगाने से काफी सारे लोगों को ठंड लगती है। और 3-4 घंटे लगातार सिर पर इसे लगाकर रखना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। वैसे भी आयुर्वेद में मेहंदी की तासीर को ठंडा बताया गया है, जो पित्त के असंतुलन को दूर करने में मदद करती है। ऐसे में ठंड में सफेद बालों को मेहंदी से काला करने वाले इसे लगाने से कतराते हैं। और, सफेद बालों को छिपाने के लिए कोई सरल उपाय खोजते हैं। अगर आप भी ठंड में मेहंदी लगाने से बचती हैं और सफेद बाल छिपाने के लिए कोई नेचुरल उपाय खोज रही हैं तो ये सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करें। जो बालों को धीरे-धीरे काला बना देगी।