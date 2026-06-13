आलू का रस बनेगा स्किन का बेस्ट फ्रेंड! टैनिंग कम कर निखार बढ़ाने में मददगार हैं ये चीजें

धूप से टैनिंग की समस्या होना कॉमन है और इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर आपकी स्किन भी टैनिंग की वजह से काली हो गई है तो उसे साफ करने के लिए यहां बताए गए नुस्खे को अपनाएं। इससे स्किन को तुरंत साफ करने में मदद मिलेगी।

टैनिंग एक कॉमन समस्या है। जिससे निपटने के लिए घरेलू नुस्खों की मदद ली जा सकती है। तेज धूप में निकलते ही अकसर लोग टैनिंग का शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन भी धूप से हुई टैनिंग की वजह से काली हो गई है तो आप इससे निपटने के लिए घर के टैन रिमूवल पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां हम आलू का रस इस्तेमाल करते पैक बनाने का तरीका बता रहे हैं। जिससे टैनिंग का असर एक बार में ही कम दिखने लगेगा। सीखिए बनाने और लगाने का तरीका।

टैनिंग हटाने वाले मास्क को बनाने के लिए क्या चाहिए - एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी

- एक चम्मच बेसन

- आधा छोटा चम्मच रोस्टेड हल्दी

- एक चम्मच कॉफी

- दो आलू का रस

टैनिंग हटाने के लिए मास्क कैसे बनाएं इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर अच्छे से धो लें। फिर कद्दूकस करें और हाथों से या फिर सूती कपड़े में डालकर इसका रस निकाल लें। हल्दी भी तवे पर काली होने तक रोस्ट कर लें। फिर एक कटोरी में मिल्तानी मिट्टी, बेसन, रोस्टेड हल्दी और कॉफी डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इसमें आलू का रस डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।

कैसे हटाएं टैनिंग हटाने वाला फेस पैक इस फेस पैक को लगाने के लिए उन हिस्सों को साफ कर लें जिनपर टैनिंग हुई है। इसके लिए एक कॉटन बॉल को कच्चे दूध में भिगोएं और फिर चेहरे और हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब इस टैन रिमूवल पैक को अच्छी तरह से लगाएं और फिर 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। फिर इसे ठंडे पानी से साफ कर लें।

टिप -पैक को पूरी तरह सूखने या पपड़ी बनने तक चेहरे पर न छोड़ें। जब पैक हल्का गीला हो तभी उसे साफ कर लें। ज्यादा सुखाने से त्वचा की नमी छिन जाती है और झुर्रियां पड़ सकती हैं।

-चेहरा सुखाने के बाद एक कॉटन पैड में गुलाब जल या टोनर लेकर चेहरे पर लगाएं। यह आपके पोर्स को सिकोड़ने में मदद करेगा।

-पैक लगाने के बाद त्वचा थोड़ी ड्राई हो सकती है। इसलिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार एक अच्छा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल जरूर लगाएं।