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तमन्ना भाटिया ने बताया पिंपल्स को ठीक करने का अनोखा तरीका, साथ ही उनका स्किन केयर रूटीन जानें

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुंहासों को ठीक करने का अनोखा तरीका बताया, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही उनका स्किन केयर रूटीन भी जानेंगे।

तमन्ना भाटिया ने बताया पिंपल्स को ठीक करने का अनोखा तरीका, साथ ही उनका स्किन केयर रूटीन जानें

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) बेहद खूबसूरत हैं और उनकी खूबसूरती के राज को जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। उनकी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन को देखकर लोगों ने उन्हें मिल्की ब्यूटी भी कहना शुरू कर दिया। तमन्ना कई बार अपना स्किन केयर रूटीन लोगों के साथ शेयर कर चुकी हैं लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने पिंपल्स को ठीक करने का अजीब तरीका बताया। उन्होंने बताया कि वह पिंपल्स को इस तरीके से ठीक कर लेती हैं और साथ ही स्किन केयर रूटीन के बारे में भी बात की। तो चलिए आपको बताते हैं तमन्ना का अनोखा तरीका।

पिंपल्स पर क्या लगाती हैं तमन्ना

पिंपल्स पर क्या लगाती हैं तमन्ना

एक्ट्रेस का कहना है कि पिंपल्स सभी को होते हैं, उन्हें भी हो जाते हैं। इसके लिए वह महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को अपनाने के बजाय घरेलू तरीकों को ट्राई करती हैं। वह सुबह उठकर अपना थूक पिंपल्स पर लगाती हैं। उनका कहना है कि ब्रश करने से पहले जो बासी थूक होता है, उसे लगाना फायदेमंद होता है। ऐसा कहा जाता है कि बासी थूक में कई एंजाइम्स होते हैं, जो मुंहासों को ठीक करने में मदद करते हैं। हालांकि, ये कोई साइंटिफिक दावा नहीं है लेकिन ये उनका अपना नुस्खा है।

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डॉक्टर से कब मिलना चाहिए

तमन्ना ये नुस्खा तब अपनाती हैं, जब पिंपल्स की शुरुआत होती है। अगर आपको एक्ने की समस्या ज्यादा हो रही या पिंपल्स बार-बार निकल रहे हैं, दर्द हो रहा है और दाग छोड़ देते हैं, तो आप डॉक्टर से मिलें। ऐसे में कई बार हार्मोनल चेंज या स्ट्रेस से मुंहासों की समस्या बढ़ती है।

स्किन केयर रूटीन में क्या अपनाती हैं एक्ट्रेस

तमन्ना का कहना है कि वह सुबह उठकर वह फेस वॉश करती हैं और उसके बाद टोनर, मॉइश्चराइजर लगाती हैं। वह त्वचा को आराम देने के लिए सुबह इस रूटीन को रोजाना अपनाती हैं। इसके अलावा वह सही मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल से बचती हैं। रात में बिना मेकअप हटाए नहीं सोती हैं और नाइट स्किन केयर रूटीन भी जरूरी होता है। कई लोग दिन में 2 बार फेस वॉश कर लेते हैं लेकिन रात में नहीं करते हैं। रात में भी त्वचा को आराम देना है, तो फेस वॉश से क्लीन करें और फिर क्रीम लगाकर सोएं।

सही खान-पान और नींद

तमन्ना ने कहा कि सिर्फ स्किन केयर से कुछ नहीं होता बल्कि आपका शरीर भी हेल्दी होना चाहिए। चेहरा हमारे शरीर का रिफ्लेक्शन होता है। आप अच्छी डाइट लें, 7-8 घंटे की नींद लें और एक्सरसाइज करें। इससे भी त्वचा खिली-खिली रहेगी। नींद की कमी और ज्यादा स्ट्रेस आपकी स्किन को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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