पसीना आएगा, लेकिन मेकअप नहीं बहेगा! सावन के लिए नोट कर लें ये हैक्स
सावन में पसीना और उमस की वजह से मेकअप जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश दिखे, तो ये आसान टिप्स आपके बहुत काम आएंगे।
सावन का मौसम घूमने-फिरने और त्योहारों का मजा तो बढ़ा देता है, लेकिन मेकअप करने वालों की मुश्किल भी बढ़ा देता है। घर से निकलते समय मेकअप बिल्कुल सही लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में पसीना और उमस उसकी चमक फीकी कर देते हैं। कई बार चेहरा चिपचिपा दिखने लगता है और मेकअप जगह-जगह से हटने लगता है। ऐसे में कई लोग बार-बार चेहरा ठीक करने के लिए परेशान रहते हैं।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चिंता की बात नहीं है। मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए महंगे सामान नहीं, बल्कि सही तरीका अपनाना जरूरी है। यहां बताए गए आसान टिप्स अपनाकर आप सावन में भी पूरे दिन फ्रेश और खूबसूरत लुक पा सकती हैं।
- मेकअप करने से पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें
अगर चेहरे पर पहले से तेल, पसीना या धूल होगी, तो मेकअप ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसलिए सबसे पहले चेहरा धोकर अच्छी तरह साफ कर लें।
- हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं
बहुत ज्यादा भारी क्रीम लगाने से मेकअप जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं, जिससे त्वचा भी नरम रहे और मेकअप भी अच्छे से बैठे।
- प्राइमर लगाना बिल्कुल ना भूलें
अगर चाहती हैं कि मेकअप पसीने और उमस में भी जल्दी ना हटे, तो मेकअप शुरू करने से पहले प्राइमर जरूर लगाएं। इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है।
- कम मेकअप करें, ज्यादा नहीं
सावन में चेहरे पर बहुत सारी परतें लगाने से मेकअप जल्दी पिघलने लगता है। हल्का मेकअप करें, इससे चेहरा भी फ्रेश लगेगा और मेकअप भी ज्यादा देर टिकेगा।
- पाउडर से मेकअप को लॉक करें
मेकअप पूरा होने के बाद हल्का-सा पाउडर लगा लें। इससे चेहरे पर तेल कम दिखेगा और मेकअप जल्दी नहीं फैलेगा।
- वॉटरप्रूफ आई मेकअप चुनें
बारिश और पसीने में आंखों का मेकअप सबसे पहले खराब होता है। इसलिए वॉटरप्रूफ काजल और मस्कारा का इस्तेमाल करें।
- लिपस्टिक लगाने से पहले होंठ…
होंठों पर पहले हल्का बाम लगाएं और फिर लिपस्टिक लगाएं। इससे रंग ज्यादा देर तक टिका रहेगा।
- अंत में सेटिंग स्प्रे लगाएं
मेकअप पूरा होने के बाद सेटिंग स्प्रे कर लें। इससे मेकअप लंबे समय तक अपनी जगह बना रहता है।
- बार-बार चेहरा छूने की आदत छोड़ें
पसीना आने पर चेहरे को रगड़ने की बजाय टिश्यू से हल्के-हल्के थपथपाएं। इससे मेकअप खराब नहीं होगा।
- छोटा टच-अप किट साथ रखें
अगर पूरे दिन बाहर रहना है, तो अपने बैग में पाउडर, लिपस्टिक और टिश्यू जरूर रखें। जरूरत पड़ने पर दो मिनट में मेकअप फिर से फ्रेश किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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