सर्दियों में खूब हो रहा हेयरफॉल? न्यूट्रीशनिस्ट बोलीं- ये 3 चीजें करने से होगा कंट्रोल

वैसे तो आजकल हेयरफॉल की समस्या काफी आम हो गई है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियां शुरू होते ही बाल और भी स्पीड में झड़ने लगते हैं। सुबह कंघी करने पर बालों के गुच्छे बन-बनकर निकलते हैं, जिसे देखकर डरना तो स्वाभाविक है। कई लोग कहते हैं कि ठंड में रजाई में सोने की वजह से बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। लेकिन असल वजह ये नहीं बल्कि कुछ और है। जी हां, सर्दियों में बाल वाकई थोड़ा ज्यादा झड़ने लगते हैं, इसके पीछे न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन 3 मुख्य वजह बताती हैं। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने विंटर में बढ़ते हेयरफॉल को फिक्स करने के आसान स्टेप्स भी शेयर किए हैं। आइए डिटेल में जानते हैं।

सर्दियों में क्यों ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल? न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन बताती हैं कि सर्दियों में ज्यादा बाल झड़ने के पीछे आमतौर पर हमारी बॉडी के अंदर हुए बदलाव जिम्मेदार होते हैं। साथ ही हमारी स्कैल्प पर भी काफी कुछ चेंज होता है। यही बदलाव ज्यादा हेयरफॉल का कारण बनता है, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लें तो इन्हें ठीक करना भी बेहद आसान होता है। मोटे तौर पर आपको इन 3 चीजों को फिक्स करना है, जिससे आपका हेयरफॉल भी कंट्रोल हो सकता है।

1) स्कैल्प पर ब्लड फ्लो की कमी सर्दियों में ठंड के चलते हमारी नसें सिकुड़ने लगती हैं। ठीक इसी तरह हमारी स्कैल्प में मौजूद ब्लड वेसल्स भी टाइट हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है और बालों की जड़ों तक कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच पाते हैं। इसी वजह से हेयरफॉल की समस्या काफी बढ़ जाती है।

क्या करें - ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए अपनी स्कैल्प की रोजाना 4 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या कोई भी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। कोशिश करें कि स्कैल्प को हल्का गर्म रखें। साथ ही अपनी डाइट में ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले फूड्स जैसे बीटरूट, अखरोट, पालक, अनार, कद्दू के बीज आदि शामिल करें।

2) डैंड्रफ का बढ़ना और ड्राई स्कैल्प लो ह्यूमिडिटी और ठंडी हवा के कारण स्कैल्प काफी ड्राई हो जाती है। ये ड्राई स्किन उखड़ने लगती है और जब ये तेल के साथ मिल जाती है तो यीस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। जिस वजह से खुजली, इरीटेशन और कॉम्ब करने पर हेयरफॉल बढ़ जाते हैं।

क्या करें - अपने बालों को हल्के गुनगुने पानी से वॉश करें, फिर अंत में ठंडा पानी डाल लें। ज्यादा गर्म पानी बाल धोने में इस्तेमाल ना करें। लंबे समय तक टाइट कैप या गर्म टोपी पहनकर ना रखें। साथ ही हफ्ते में 1 से 2 बार एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें। आप अपनी डाइट में स्कैल्प सपोर्टिंग फूड जैसे अखरोट, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और दही भी शामिल कर सकते हैं।

3) विटामिन डी लेवल कम होना सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और सूरज भी कम निकलता है। इससे विटामिन डी लेवल कम होने का खतरा रहता है, जो बालों की जड़ों को कमजोर करता है और हेयर ग्रोथ साइकिल भी धीमी पड़ जाती है।