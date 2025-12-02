Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीStruggling With Winter Hair Fall? Nutritionist Reveals 3 Fixes That Actually Work
सर्दियों में खूब हो रहा हेयरफॉल? न्यूट्रीशनिस्ट बोलीं- ये 3 चीजें करने से होगा कंट्रोल

सर्दियों में खूब हो रहा हेयरफॉल? न्यूट्रीशनिस्ट बोलीं- ये 3 चीजें करने से होगा कंट्रोल

संक्षेप:

Hair Fall Control Tips: सर्दियों में बाल वाकई थोड़ा ज्यादा झड़ने लगते हैं, इसके पीछे न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन 3 मुख्य वजह बताती हैं। उन्होंने विंटर में बढ़ते हेयरफॉल को फिक्स करने के आसान स्टेप्स भी शेयर किए हैं।

Tue, 2 Dec 2025 01:02 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वैसे तो आजकल हेयरफॉल की समस्या काफी आम हो गई है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियां शुरू होते ही बाल और भी स्पीड में झड़ने लगते हैं। सुबह कंघी करने पर बालों के गुच्छे बन-बनकर निकलते हैं, जिसे देखकर डरना तो स्वाभाविक है। कई लोग कहते हैं कि ठंड में रजाई में सोने की वजह से बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। लेकिन असल वजह ये नहीं बल्कि कुछ और है। जी हां, सर्दियों में बाल वाकई थोड़ा ज्यादा झड़ने लगते हैं, इसके पीछे न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन 3 मुख्य वजह बताती हैं। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने विंटर में बढ़ते हेयरफॉल को फिक्स करने के आसान स्टेप्स भी शेयर किए हैं। आइए डिटेल में जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सर्दियों में क्यों ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल?

न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन बताती हैं कि सर्दियों में ज्यादा बाल झड़ने के पीछे आमतौर पर हमारी बॉडी के अंदर हुए बदलाव जिम्मेदार होते हैं। साथ ही हमारी स्कैल्प पर भी काफी कुछ चेंज होता है। यही बदलाव ज्यादा हेयरफॉल का कारण बनता है, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लें तो इन्हें ठीक करना भी बेहद आसान होता है। मोटे तौर पर आपको इन 3 चीजों को फिक्स करना है, जिससे आपका हेयरफॉल भी कंट्रोल हो सकता है।

1) स्कैल्प पर ब्लड फ्लो की कमी

सर्दियों में ठंड के चलते हमारी नसें सिकुड़ने लगती हैं। ठीक इसी तरह हमारी स्कैल्प में मौजूद ब्लड वेसल्स भी टाइट हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है और बालों की जड़ों तक कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच पाते हैं। इसी वजह से हेयरफॉल की समस्या काफी बढ़ जाती है।

क्या करें - ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए अपनी स्कैल्प की रोजाना 4 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या कोई भी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। कोशिश करें कि स्कैल्प को हल्का गर्म रखें। साथ ही अपनी डाइट में ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले फूड्स जैसे बीटरूट, अखरोट, पालक, अनार, कद्दू के बीज आदि शामिल करें।

2) डैंड्रफ का बढ़ना और ड्राई स्कैल्प

लो ह्यूमिडिटी और ठंडी हवा के कारण स्कैल्प काफी ड्राई हो जाती है। ये ड्राई स्किन उखड़ने लगती है और जब ये तेल के साथ मिल जाती है तो यीस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। जिस वजह से खुजली, इरीटेशन और कॉम्ब करने पर हेयरफॉल बढ़ जाते हैं।

क्या करें - अपने बालों को हल्के गुनगुने पानी से वॉश करें, फिर अंत में ठंडा पानी डाल लें। ज्यादा गर्म पानी बाल धोने में इस्तेमाल ना करें। लंबे समय तक टाइट कैप या गर्म टोपी पहनकर ना रखें। साथ ही हफ्ते में 1 से 2 बार एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें। आप अपनी डाइट में स्कैल्प सपोर्टिंग फूड जैसे अखरोट, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और दही भी शामिल कर सकते हैं।

3) विटामिन डी लेवल कम होना

सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और सूरज भी कम निकलता है। इससे विटामिन डी लेवल कम होने का खतरा रहता है, जो बालों की जड़ों को कमजोर करता है और हेयर ग्रोथ साइकिल भी धीमी पड़ जाती है।

क्या करें - न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि रोज दोपहर 12 से 3 बजे के बीच कम से कम 10-20 की धूप जरूर लें। अपने फेस, बाजू और पैरों को खुला रखें ताकि धूप अच्छी तरह लगे और विटामिन डी की कमी पूरी हो।

ये भी पढ़ें:स्किन ब्राइटनिंग का आयुर्वेदिक राज, जानें इस मैजिक ऑयल के फायदे
ये भी पढ़ें:बढ़ते प्रदूषण के बीच कैसे करें त्वचा की देखभाल, जान लें खास टिप्स
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।