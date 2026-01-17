सर्दियों में बालों का झड़ना रोकेगा ये देसी हेयर ऑयल, ग्रोथ होगी दोगुनी
सर्दियों में बाल झड़ना और ग्रोथ रुकना आम समस्या है। ऐसे में यह घरेलू हेयर ग्रोथ ऑयल बालों की जड़ों को पोषण देकर हेयर फॉल कम करने और नए बाल उगाने में मदद करता है।
सर्दियों का मौसम जहां एक ओर सुकून लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर बालों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। ठंडी हवा, कम नमी और स्कैल्प का ड्राई हो जाना बालों की जड़ों को कमजोर बना देता है जिससे हेयर फॉल बढ़ने लगता है और ग्रोथ रुक जाती है। कई लोग इस दौरान महंगे हेयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प बनते हैं।
हेयर ग्रोथ ऑयल ऐसा ही एक देसी नुस्खा है जो सरसों के तेल, मेथी, कलौंजी, आदि जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। यह तेल ना सिर्फ स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बल्कि जड़ों को मजबूत कर नए बालों की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। नियमित इस्तेमाल से बालों का झड़ना कम होता है, ड्राईनेस दूर होती है और बाल घने व हेल्दी दिखने लगते हैं- वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।
हेयर ग्रोथ ऑयल के लिए जरूरी सामग्री
सरसों का तेल, सफेद तिल, कलौंजी (Nigella Seeds), मेथी दाने, कुटी हुई अदरक- ये सभी सामग्री बालों की ग्रोथ बढ़ाने, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और डैंड्रफ कम करने में मदद करती हैं।
कैसे बनाएं?
- एक पैन में सरसों का तेल लें और उसमें सफेद तिल, कलौंजी, मेथी दाने और कुटी हुई अदरक डालें।
- अब इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें, जब तक तेल का रंग हल्का गहरा ना हो जाए।
- आंच बंद करके तेल को ठंडा होने दें और फिर छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें।
कैसे करें इस्तेमाल?
- रात में सोने से पहले इस तेल से स्कैल्प में हल्के हाथों से मसाज करें।
- तेल को पूरी रात लगा रहने दें और अगली सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें।
- हफ्ते में 2–3 बार इसका इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं।
हेयर ऑयल के फायदे
- सरसों का तेल स्कैल्प को गर्म रखता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है।
- मेथी दाने हेयर फॉल कम करते हैं और नए बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं।
- कलौंजी बालों को मजबूत बनाकर समय से पहले सफेद होने से बचाती है।
- अदरक स्कैल्प में सूजन और डैंड्रफ कम करने में मदद करता है।
- सफेद तिल बालों को पोषण देकर उन्हें घना और चमकदार बनाते हैं।
नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।
