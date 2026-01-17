सर्दियों में बालों का झड़ना रोकेगा ये देसी हेयर ऑयल, ग्रोथ होगी दोगुनी

संक्षेप: सर्दियों में बाल झड़ना और ग्रोथ रुकना आम समस्या है। ऐसे में यह घरेलू हेयर ग्रोथ ऑयल बालों की जड़ों को पोषण देकर हेयर फॉल कम करने और नए बाल उगाने में मदद करता है।

सर्दियों का मौसम जहां एक ओर सुकून लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर बालों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। ठंडी हवा, कम नमी और स्कैल्प का ड्राई हो जाना बालों की जड़ों को कमजोर बना देता है जिससे हेयर फॉल बढ़ने लगता है और ग्रोथ रुक जाती है। कई लोग इस दौरान महंगे हेयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प बनते हैं।

हेयर ग्रोथ ऑयल ऐसा ही एक देसी नुस्खा है जो सरसों के तेल, मेथी, कलौंजी, आदि जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। यह तेल ना सिर्फ स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बल्कि जड़ों को मजबूत कर नए बालों की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। नियमित इस्तेमाल से बालों का झड़ना कम होता है, ड्राईनेस दूर होती है और बाल घने व हेल्दी दिखने लगते हैं- वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।

हेयर ग्रोथ ऑयल के लिए जरूरी सामग्री सरसों का तेल, सफेद तिल, कलौंजी (Nigella Seeds), मेथी दाने, कुटी हुई अदरक- ये सभी सामग्री बालों की ग्रोथ बढ़ाने, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और डैंड्रफ कम करने में मदद करती हैं।

कैसे बनाएं? एक पैन में सरसों का तेल लें और उसमें सफेद तिल, कलौंजी, मेथी दाने और कुटी हुई अदरक डालें।

अब इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें, जब तक तेल का रंग हल्का गहरा ना हो जाए।

आंच बंद करके तेल को ठंडा होने दें और फिर छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें।