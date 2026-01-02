खूब बाल झड़ रहे हैं तो शैंपू की जगह ये इस्तेमाल करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया नुस्खा!
आजकल एक समस्या जो लगभग सभी को परेशान कर रही है, वो है बालों का झड़ना। एक तो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसे हैं, ऊपर से पलूशन और हार्ड वाटर ने और सिचुएशन और भी खराब कर दी है। इन सबका रिजल्ट है कि बाल तेजी से झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, उनकी शाइन जैसे कहीं खो गई है और रूखे-सूखे से लगने लगे हैं। अब जाहिर है इसके लिए आपने कई महंगे-महंगे शैंपू, सीरम और हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए होंगे लेकिन फायदा ना के बराबर हुआ होगा। ऐसे में क्यों ना आप एक सिंपल सा शैंपू हैक ट्राई कर के देखें? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ शोभना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा ही कमाल का हैक शेयर किया है, आइए इसके बारे में डीटेल में जानते हैं।
सिंपल शैंपू की जगह ये हेयर वॉश हैक ट्राई करें
नॉर्मली आप बालों को शैंपू से वॉश करती हैं, लेकिन अगर आपको काफी हेयरफॉल हो रहा है या बालों की शाइन गायब हो गई है, तो ये हेयर वॉश हैक ट्राई कर सकती हैं। डॉ शोभना बताती हैं कि इसके आपको चायपत्ती का पानी बनाकर, उसमें शैंपू और दो-चार चीजें मिलाकर हेयर वॉश करना है। इससे आपका हेयरफॉल भी कम होगा और बाल तेजी से ग्रो होंगें। आइए स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का तरीका जानते हैं।
- सबसे पहले पैन में एक गिलास पानी लें और उसमें दो चम्मच चायपत्ती मिला दें। इसे उबलने के लिए रख दें और तब तक उबालें, जब तक ये पानी सिर्फ आधा गिलास ना रह जाए।
- अब चायपत्ती का पानी एक गिलास में छान लें। इसमें एक छोटा इंस्टेंट कॉफी का पाउच एड करें।
- इसके बाद इसमें एक चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाएं। साथ ही अपने रेगुलर शैंपू के 3 से 4 पंप मिलाकर सभी चीजों को आपस में मिक्स कर लें।
- अब नॉर्मल शैंपू की जगह आपको इससे अपने बालों को वॉश करना है। हफ्ते में आप इसे दो बार ट्राई कर सकते हैं।
कुछ ही हफ्तों में दिखने लगेंगे रिजल्ट
डॉ शोभना आगे बताती हैं कि आप जब भी हेयर वॉश करने जाएं, इस चायपत्ती वाले हैक को जरूर ट्राई करें। कुछ ही हफ्तों में ये आपके हेयरफॉल को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं अगर आपके बाल काफी रूखे-सूखे हैं, तो ये उन्हें सॉफ्ट और सिल्की भी बनाता है। बालों की चमक खो गई है, तो कॉफी और चायपत्ती से उनमें नेचुरल शाइन भी आने लगती है।
