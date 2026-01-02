खूब बाल झड़ रहे हैं तो शैंपू की जगह ये इस्तेमाल करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया नुस्खा!

संक्षेप: Natural Hair Wash Hack: नॉर्मली आप बालों को शैंपू से वॉश करती हैं, लेकिन अगर आपको काफी हेयरफॉल हो रहा है या बालों की शाइन गायब हो गई है, तो ये हेयर वॉश हैक ट्राई कर सकती हैं।

आजकल एक समस्या जो लगभग सभी को परेशान कर रही है, वो है बालों का झड़ना। एक तो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसे हैं, ऊपर से पलूशन और हार्ड वाटर ने और सिचुएशन और भी खराब कर दी है। इन सबका रिजल्ट है कि बाल तेजी से झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, उनकी शाइन जैसे कहीं खो गई है और रूखे-सूखे से लगने लगे हैं। अब जाहिर है इसके लिए आपने कई महंगे-महंगे शैंपू, सीरम और हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए होंगे लेकिन फायदा ना के बराबर हुआ होगा। ऐसे में क्यों ना आप एक सिंपल सा शैंपू हैक ट्राई कर के देखें? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ शोभना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा ही कमाल का हैक शेयर किया है, आइए इसके बारे में डीटेल में जानते हैं।

सिंपल शैंपू की जगह ये हेयर वॉश हैक ट्राई करें नॉर्मली आप बालों को शैंपू से वॉश करती हैं, लेकिन अगर आपको काफी हेयरफॉल हो रहा है या बालों की शाइन गायब हो गई है, तो ये हेयर वॉश हैक ट्राई कर सकती हैं। डॉ शोभना बताती हैं कि इसके आपको चायपत्ती का पानी बनाकर, उसमें शैंपू और दो-चार चीजें मिलाकर हेयर वॉश करना है। इससे आपका हेयरफॉल भी कम होगा और बाल तेजी से ग्रो होंगें। आइए स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का तरीका जानते हैं।