फटी एड़ियों से परेशान हैं? बची हुई मोमबत्ती से बना लें ये क्रीम, 2-4 दिनों में ही सॉफ्ट हो जाएंगे पैर!

संक्षेप: बची हुई मोमबत्ती में दो-चार चीजें मिलाकर पूनम देवनानी ने ऐसा नुस्खा शेयर किया है, जो काफी लोगों को पसंद आ रहा है। उनका कहना है कि इस ओवरनाइट क्रीम से आपकी एड़ियां दो से चार दिनों में ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी।

सर्दियों में त्वचा का रूखापन आम है। इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है पैरों की एड़ियों पर। ज्यादातर गृहणियां फटी एड़ियों से परेशान रहती हैं। समस्या तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जब इनमें पड़ी दरारें गहरी होने लगती हैं। कई बार इनमें खून भी आना शुरू हो जाता है, जो काफी दर्दनाक होता है। ऐसे में पैर गंदे तो दिखते ही हैं, कई बार चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में अगर आपके पैरों की भी कुछ यही हालत है, तो ये होम रेमेडी आपके ही लिए है। बची हुई मोमबत्ती में दो चार चीजें मिलाकर पूनम देवनानी ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसा नुस्खा शेयर किया है, जो काफी लोगों को पसंद आ रहा है। उनका कहना है कि इस ओवरनाइट क्रीम से आपकी एड़ियां दो से चार दिनों में ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाना है।

बची हुई मोमबत्ती और दो-चार चीजों से बना लें क्रीम एड़ियां बुरी तरह फट गई हैं और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये वायरल नुस्खा जरूर ट्राई करें। इसके लिए आपको 2 मोमबत्ती, 4 चम्मच शुद्ध नारियल का तेल (सरसों का तेल भी ले सकते हैं), डेढ़ चम्मच ग्लिसरीन, 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 1 चम्मच एलोवेरा जेल चाहिए होंगे। ये सभी चीजें आपकी एड़ियां को अंदर से सॉफ्ट और मॉइश्चराइज बनाने का काम करती हैं और हील करने में भी मदद करती हैं।