चेहरे का निखार बढ़ाने की जगह छीन भी सकता है आइस फेशियल, ये हैं त्वचा पर बर्फ लगाने के नुकसान

Reasons why ice facial is not good for skin: खूबसूरती की दुनिया में चेहरे पर घरेलू नुस्खों से ग्लो लाने का ट्रेंड काफी पुराना है। हालांकि लंबे समय तक जवां बने रहने के लिए स्किन केयर के साथ हेल्दी खानपान की भी जरूरत होती है। आजकल ग्लोइंग त्वचा का सपना देखने वाली महिलाओं के बीच आइस फेशियल का ट्रेंड काफी फेमस हो रहा है। आइस फेशियल की मदद से त्वचा में चमक और कसाव आता है। जिसकी वजह से बढ़ती उम्र का असर स्किन में जल्दी नहीं दिखाई देता है। अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है तो आइस फेशियल के ट्रेंड को फॉलो करने से पहले उसके फायदे ही नहीं नुकसान भी जान लें। वरना आपकी त्वचा को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।

आइस फेशियल के नुकसान-

झुर्रियां और मुंहासे की समस्या-

बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि त्वचा पर बर्फ रगड़ने से चेहरे पर झुर्रियां और एक्ने की समस्या पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं आइस फेशियल आंखों के नीचे काले घेरे की परेशानी भी बढ़ा सकता है। अगर आप स्किन पर झुर्रियां और रैशेज जल्दी नहीं चाहते हैं तो चेहरे पर सीधा बर्फ ना लगाएं। इसे किसी कपड़े में बांधकर बहुत कम देर के लिए चेहरे पर लगाएं।

बैक्टीरियल इंफेक्शन-

जो लोग चेहरा साफ किए बिना त्वचा पर आइस फेशियल करना शुरू कर देते हैं उनकी स्किन में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। बता दें, गंदे चेहरे पर आइस लगाने से स्किन की पोर्स में बैक्टीरिया फंस जाते हैं।

फफोले-

बहुत देर तक त्वचा पर बर्फ रगड़ने से त्वचा की कोशिकाएं मर सकती हैं। जिससे स्किन पर फफोले पैदा होने की वजह से त्वचा खराब हो सकती है। आइस फेशियल करते समय कोल्ड कंप्रेस या तौलिये का इस्तेमाल करना बेहतर है। आपको एक मिनट से अधिक समय तक अपने चेहरे पर आइस पैक या क्यूब्स नहीं रहने देना चाहिए।

साइनस-माइग्रेन-

अगर आप साइनेस या माइग्रेन की परेशानी से पीड़ित रहते हैं तो भूलकर भी चेहरे पर बर्फ न रगड़ें। ऐसा करने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

डल स्किन-

आमतौर पर आइस फेशियल चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो इससे परहेज करना ही आपके लिए सही होगा। बता दें, आइस फेशियल करने से चेहरे पर जलन महसूस होने के साथ उसकी रंगत भी डल पड़ सकती है। ड्राई स्किन वाले लोग अगर आइस फेशियल रोजाना करते हैं तो उनके चेहरे पर गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ सकते हैं।