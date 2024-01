आपकी ये 5 गलत आदतें बना सकती हैं होठों को काला, गुलाबी होठों के लिए फॉलो करें ये ब्यूटी टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips to get rid of lip pigmentation: चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में गुलाबी होंठ अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह खूबसूरती उस समय फीकी पड़ने लगती है,जब अनजाने में लोग कुछ ब्यूटी मिस्टेक कर बैठते हैं। जिसकी वजह से गुलाबी होठों का रंग बदल कर काला बदरंग नजर आने लगता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बदले हुए होठों के रंग के पीछे भी यह वजह हो सकती है तो टेंशन छोड़ कुछ घरेलू नुस्‍खों को अपनाकर आप दोबारा अपने होठों को खूबसूरत और गुलाबी बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

मॉश्‍चराइजर यूज ना करना-

अक्सर सूखे फटे हुए होंठों की वजह से भी लिप्स के नेचुरल कलर में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में अपने होठों के नेचुरल गुलाबी रंग के साथ उन्हें हेल्‍दी बनाएं रखने के ल‍िए आप होंठों को ज्‍यादा से ज्‍यादा हाइड्रेड रखने की कोशिश करें। इसके लिए होंठों पर शीया बटर और कोकोआ बटर जैसे पोष्क तत्वों से भरपूर लिप बाम भी लगाएं।

डेड स्किन-

कई बार होंठों के आसपास जमा डेड स्किन की वजह से भी होंठ काले नजर आने लगते हैं। इसलिए डेली रुटीन में अपने सूखे और फटे हुए होंठों को स्‍कब करके मृत कोशिकाओं को हटाकर चेहरे और होंठों को ग्‍लोइंग बनाएं।

पौष्टिक आहार की कमी-

होंठों का गुलाबी रंग बनाए रखने में विटामिन सी की अहम भूमिका होती है। अगर आपके आहार में विटामिन सी की कमी है तो आपके होंठ गहरे रंग के होने लगेंगे। डाइट में विटामिन सी शामिल करने के लिए फ्रेश फूट्स और सब्‍जियां शामिल करें। इसके अलावा पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें।

धूम्रपान-

सिगरेट में मौजूद निकोटीन की वजह से भी होंठ का रंग काला पड़ने लगता है। होंठों का गुलाबी रंग बनाए रखने के लिए आप स्‍मोकिंग जैसी आदतों को छोड़ दें।