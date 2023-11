Sindoor Look: करवाचौथ पर जानिए सिंदूर लगाने का सही तरीका, मिलेगा परफेक्ट लुक 

ऐप पर पढ़ें

करवाचौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयू की कामना करती हैं और उपवास भी रखती हैं। इस दिन ज्यादातर महिलाएं लाल रंग के लिबास में दिखाई देती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए इस रंग का अलग महत्व है। आज यानी 1 नवंबर को करवाचौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस श्रृंगार में सिंदूर सबसे ज्यादा जरूरी है। भरी हुई मांग से लुक पूरी तरह बदल जाता है। हालांकि, इसे लगाते समय कुछ महिलाएं कॉमन मिस्टेक्स करती हैं। जिसकी वजह से लुक खराब हो सकता है। अगर आप सिंदूर में परफेक्ट लुक चाहती हैं को इसे लगाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखें।

सिंदूर लगाने का सही तरीका (Right Way To Apply Sindoor)

सिंदूर के रंग और क्लालिटी पर दें ध्यान- सिंदूर की क्‍वालिटी पर भी आपका लुक निर्भर करता है। कई बार मिलावटी सिंदूर के चलते लुक तो खराब होती ही है, साथ ही स्किन और बालों को भी नुकसान होता है। ऐसे में क्वालिटी चेक जरूर करें। इसी के साथ रंग पर भी ध्यान दें। सिंदूर में वैसे तो कई रंग आते हैं, हालांकि करवाचौथ के लिए आप लाल और महरून रंग को चुन सकती हैं।

सही से करें हेयर डिवाइड- ज्यादातर महिलाएं अपने बालों को सही से डिवाइड नहीं करती हैं। ऐसे में सिंदूर फैलने का चांस बढ़ सकता है। ऐसे में ध्यान रखें की आप सीधी मांग ही निकालें। अगर सही से मांग निकालने के बाद आप सिंदूर लगाती हैं तो लुक काफी हद तक इंहेंस होकर आता है।

पहले करें कंघी- सिंदूर लगाने के बाद महिलाएं अक्सर ये गलती करती हैं। जिसकी वजह से लुक बिगड़ जाता है। ध्यान रखें की हमेशा सिंदूर लगाने से पहले आपको कंघी करनी है। वहीं अगर आप फ्रंट से हेयरस्टाइल कर रही हैं को पहले स्टाइलिंग करें और फिर गीले सिंदूर को लगाएं। सेंटर पार्टिंग करने वाली महिलाएं सूखे सिंदूर को लगा सकती हैं।

अपनाएं ये ट्रिक- अगर आप सिंदूर लगाकर एक्ट्रेसेस जैसा लुक पाना चाहती हैं तो इस ट्रिक को अपना सकती हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपनी मांग गीले सिंदूर से भरनी है और उसके बाद ही आपको सूखा सिंदूर लगाना है।

