त्वचा ही नहीं बालों के लिए भी खतरनाक हैं सूरज की यूवी किरणें, जानें कैसे करें बचाव

Best Ways To Protect Hair From Sun Damage: सूरज की यूवी किरणें ना सिर्फ आपकी त्वचा को बल्कि आपके बालों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। धूप और बढ़ते तापमान का असर चेहरे के साथ आपके बालों पर भी पड़ता है। चेहरे को धूप से बचाने के लिए तो लोग कई तरह के जतन करते हैं लेकिन बात जब बालों की आती है तो अक्सर लापरवाह बन जाते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से हेयर डैमेज होकर टूटने, फ्रिजी,उलझे और रूखे दिखना शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं कई बार तो बालों के रंग में भी बदलाव आने लगता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि लंबे समय तक सूर्य की किरणों के संपर्क में रहने से बालों की बाहरी परत जिसे क्यूटिकल्स के रूप में जाना जाता है, वो क्षतिग्रस्त होने लगती है। ऐसे में अगर आप गर्मियों में बालों को सनडैमेज से बचाना चाहते हैं तो फॉलो करें ये टिप्स।

बालों को सनडैमेज से बचाने के लिए टिप्स-​​​​​​​

बालों को करें डीप कंडीशन-

बालों को धोने के बाद कई लोग कंडीशनर जरूर करते हैं। कंडीशनर बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर उन्हें धूप से होने वाले डैमेज से बचाता है। प्रदूषण,धूल,हेयर-स्टाइलिंग उपकरण भी बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिसकी वजह से बाल डल और बेजान लगने लगते हैं। बालों की अच्छी सेहत के लिए नियमित रूप से डीप कंडीशनिंग करें। ऐसा करने से बालों में नमी बनी रहने के साथ वो हाइड्रेटेड भी रहेंगे।

बालों को हाइड्रेट रखना है जरूरी-

सूरज के संपर्क में आने से बाल रूखे हो सकते हैं। ऐसे में बालों में नमी का स्तर अच्छा बनाए रखने के लिए धूप में निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि आप पानी पीकर ही घर से बाहर निकलें।

हेयर सनस्क्रीन का इस्तेमाल-

धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन की जरूरत जितनी त्वचा को होती है, उतनी ही आवश्यकता स्कैल्प को भी होती है। अपने बालों में कंघी करने के बाद बाहर जाने से पहले स्कैल्प पर हेयर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। यह स्कैल्प और बालों को यूवी किरणों के सीधे प्रभाव से बचाए रखने में मदद करेगा।

सीरम का इस्तेमाल-

बालों को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए उन्हें सही मात्रा में पोषण देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए रोजाना बालों में हेयर सीरम का इस्तेमाल करें। हेयर सीरम बालों को नमी देकर रिपेयर करने का काम करता है।

डाइट में करें एंटीऑक्सीडेंट को शामिल-

सूरज की हानिकारक किरणें बालों को ऑक्सीडेटिव नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में बालों पर होने वाले इसके प्रभाव को उलटने के लिए आहार में ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। ध्यान रखें डाइट में ऐसे फलों और सब्जियों को शामिल करें,जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हों।

टोपी का इस्तेमाल-

गर्मियों में धूप से बाल ड्राई और रफ हो जाते हैं। इससे बचाव करने के लिए बालों को ढक कर रखें। इसके लिए आप टोपी या स्कार्फ से बालों को ढक सकते हैं। यह तरीका भी बालों को सन डैमेज से बचाएगा।