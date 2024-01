ससुराल में है पहली लोहड़ी तो हाथों पर सजाएं ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइंस, खूबसूरती में लग जाएंगे चार-चांद

ऐप पर पढ़ें

Best Mehendi Designs For Lohri And Makar Sankranti : लोहड़ी,मकर संक्रांति के साथ नए साल में त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। लोग इन त्योहारों में कभी खिचड़ी का जायका लेते हैं तो कभी ढोल पर नाच-गाकर जश्न मनाते हैं। हालांकि इन दोनों ही त्योहारों में घर की महिलाएं और लड़कियां हाथ-पैरों पर मेहंदी लगाना बेहद पसंद करती हैं। अगर आपकी इस साल ससुराल में पहली लोहड़ी या मकर संक्रांति है, तो उसे खास बनाने के लिए आप भी मेहंदी के ये खूबसूरत डिजाइन अपने हाथ-पैरों पर सजा सकती हैं।

मेहंदी की कैरी डिजाइंस-

कैरी डिजाइन की मोटी हैवी लुक वाली बेल आपके हाथों की खूबसूरती को चार गुना बढ़ा देगी। आप कैरी के साथ-साथ इसमें फूल की बेल भी बना सकती हैं। आप जाल वर्क के साथ भी कैरी मेहंदी डिजाइंस को पूरा कर सकती हैं। इससे आपके हाथ भी भरे-भरे नजर आएंगे।

मोरक्कन मेहंदी डिजाइन-

भारतीय मेहंदी आर्ट में नजर आने वाली डॉट और लाइन मोरक्‍कन मेहंदी में भी इस्तेमाल की जाती है। आप इस तरह की आर्ट को ब्रॉड या फिर नैरो दोनों ही स्‍टाइल में लगा सकती हैं। इसमें आप चौकोर आकृति के स्‍थान पर त्रिभुजाकार या फिर आयताकार आकृतियां भी बना सकती हैं। इस तरह की मेहंदी लगाना आसान है और समय भी कम लगता है।

ब्रेसलेट डिजाइन-

मेहंदी का ये डिजाइन ना सिर्फ देखने में बेहद खूबसूरत लगता है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। हाथों पर लगा ये मेहंदी डिजाइन ठीक उसी तरह नजर आता है, जिस तरह हाथों पर ब्रेसलेट पहना जाता है। इसे कलाई पर और उंगलियों पर लगाया जाता है। सबसे पहले हाथों के पीछे उंगलियों पर फिर कलाई पर ब्रेसलेट के आकार में मेंहंदी लगाएं। अगर हथेली पर मेंहंदी लगाने का मन ना हो तब भी हाथों के पीछे लगी ये मेहंदी खूब फबेगी।