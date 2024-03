हेयर फॉल से दिलाएगा निजात अंडे का ये हेयर मास्क, ये है बनाने का सही तरीका और फायदे

ऐप पर पढ़ें

Right Way To Apply Egg Mask On Hair: आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में आपके लंबे काले खूबसूरत बालों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग प्रदूषण, खानपान की खराब आदतों और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल के चलते बालों के रूखे-बेजान होकर टूटने की शिकायत करते रहते हैं। अगर आपकी भी अपने बालों को लेकर यही शिकायत है तो उनमें खोई चमक और जान लौटाने के लिए अंडे की मदद लीजिए। अंडा ना सिर्फ आपके बालों में खोई चमक लौटा सकता है बल्कि आपके बालों की अच्छी ग्रोथ में भी मदद करता है। हालांकि कई बार बालों में अंडा लगाने का सही तरीका मालूम ना होने पर लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं, जिससे हेयर फॉल की समस्या के साथ बाल रूखे और बेजान भी बने रहते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है बालों पर अंडा लगाने का सही तरीका ।

अंडे का हेयर मास्क बनाने के लिए जरूरी सामग्री-

-2 अंडे का सफेद हिस्सा

-2 चम्मच नारियल का तेल

-2 चम्मच दही

अंडे का हेयर मास्क बनाने का तरीका-

अंडे का हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 अंडे तोड़कर उसका सफेद हिस्सा अलग निकालकर रख लें। अब चम्मच की मदद से अंडे के सफेद भाग को फेंटकर उसमें 2 चम्मच नारियल का तेल और 2 चम्मच दही मिलाएं। आपका अंडे का हेयर मास्क बनकर तैयार है। अब इस अंडे के हेयर मास्क को अपने बालों पर ब्रश की मदद से लगाएं और 20 मिनट बाद किसी माइल्ड शैंपू से बाल धो लें। इस हेयर मास्क को हफ्ते में 2 बार लगाएं।

बालों में अंडा लगाने के फायदे-

-बालों में अंडा लगाने से दोमुंहे बालों की समस्या दूर होती है।

-बालों में अंडा लगाने से रूखे और बेजान बालों की समस्या दूर होती है।

-बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है।

-जिन लोगों को ड्राई स्कैल्प की समस्या है, उनके लिए अंडे का मास्क बेहद फायदेमंद होता है।

-प्रोटीन से भरपूर अंडे आपके स्कैल्प को पोषण देते हैं। जिससे बालों का झड़ना कम होता है।