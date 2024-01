सुबह इस पानी से धो लें चेहरा, दाग-धब्बों का होगा सफाया, चांद सी चमकेगी स्किन

ऐप पर पढ़ें

स्किन को चमकाने के लिए तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही कुछ घरेलू चीजों को भी यूज किया जाता है। हर महिला को खिली-खिली,चमकती त्वचा चाहिए, जिसे पाने के लिए थोड़ी बहुत देखरेख करनी होगी। जो भी महिला मॉर्निंग या फिर नाइट स्किन केयर को फॉलो करती है, वह जानती हैं कि इस रूटीन में सबसे पहला स्टेप चेहरे को धोना है। वैसे तो चेहरे को धोने के लिए सादे पानी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर आप चावल के पानी का इस्तेमाल करेंगी तो रिजल्ट लाजवाब मिलेंगे। कोरियन और जापानी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में चावल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी बाल और स्किन को निखारने के लिए अच्छा है। इस पानी की मदद से टैनिंग, दाग-धब्बों और सनबर्न की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा भी कई फायदे मिलते हैं। यहां जानते हैं चावल के पानी से चेहरा धोने के फायदे और कैस वॉश करें फेस-

चावल के पानी को कैसे इस्तेमाल करें (How to Use Rice Water)

चेहरे को चावल के पानी से धोने के लिए एक कप चावल लेकर अच्छी तरह धो लें फिर एक गिलास पानी में इस चावल को डालकर लगभग आधा घंटा भिगोकर रखें। अब चावल को चावल छानकर अलग करें और इस पानी से चेहरा धोएं। आप इस पानी को फंर्मेंट करने के बाद भी इस्तेमाल में कर सकती हैं।

इस तरह भी यूज कर सकते हैं चावल का पानी (Ways To Use Rice Water)

चावल के पानी को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है-

- चावल के पानी से फेस पैक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए फेस पैक बनाते समय इस पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।

- फेस सीरम की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एलोवेरा जेल को चावल के पानी में मिक्स करें और फिर सीरम की तरह लगाएं।

- आप टोनर की तरह भी इस पानी को लगा सकते हैं। इसके लिए चावल के पानी में रूई भिगोएं और फिर चेहरे पर लगाएं। सूख जाने के बाद चेहरे को धोकर साफ करें।

चावल के पानी से चेहरा धोने के फायदे (Benefits Of Washing Face With Rice Water)

-चावल का पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसकी वजह से स्किन को चमकदार बनाने में मदद मिलती है। रोजाना इस्तेमाल करने पर चमक आने के साथ ही काले धब्बे कम होते हैं।

- चावल के पानी में एंटी एजिंग गुण होते हैं। जो उम्र बढ़ने के समय से पहले आने वाले लक्षणों जैसे महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम कर देते हैं।

- चावल का पानी एक बेहतरीन नुस्खा है। जो छिद्रों को साफ करता है, सीबम उत्पादन को संतुलित करता है, मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है और मुंहासे होने की समस्या को कम करता है।

