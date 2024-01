मसाज ऑयल खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें, तभी मिलेगा पूरा फायदा

ऐप पर पढ़ें

Tips to Choose the Best Oil for Massage: सर्दी का मौसम शुरू होते ही व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, अकड़न जैसी समस्याएं होने लगती हैं। जिससे राहत पाने के लिए कुछ लोग दवा तो कुछ मालिश का सहारा लेते हैं। व्यक्ति के लिए जन्म से ही मालिश का महत्व शुरू हो जाता है। अच्छे तेल की मसाज सर्दियों में ना सिर्फ त्वचा को सॉफ्ट बनाती है बल्कि त्वचा की ड्राइनेस दूर करके उसे टोन और ग्लोइंग भी बनाती है। मालिश करने से शरीर को पोषण मिलता है,ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जोड़ों की स्टिफनेस दूर होती है, बॉडी फ्लैक्सिबल बनती है। बावजूद इसके मालिश के पूरे फायदे लेने के लिए किसी भी तेल से मालिश कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छी मालिश के लिए उसका सही तरीका और मालिश के लिए सही तेल की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। आइए जानते हैं किस तेल से और कैसे मालिश करने से बॉडी को मिलते हैं पूरे फायदे।

सर्दियों में मालिश के लिए कौन से तेल हैं बेस्ट-

गर्मियों में मालिश करने के लिए जैतून,नारियल और सूरजमुखी का तेल अच्छा माना जाता है। जबकि सर्दियों के लिए बादाम और सरसों का तेल अच्छा होता है। बादाम के तेल से मालिश करने से त्वचा का रूखापन और उसकी वजह से होने वाली खुजली और रैशेज से राहत मिलती है। सर्दियों में बादाम के तेल से मालिश करने से त्वचा के रंग में भी सुधार होता है। जबकि बात अगर सरसों के तेल की करें तो सर्दियों में सरसों का तेल गर्म करके मालिश करने से स्किन की ड्राइनेस के साथ-साथ थकान और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है।

मालिश करने का सही तरीका-

सर्दियों में मालिश करने के लिए गर्म तेल का इस्तेमाल करना सही रहता है। तेल से मालिश करते समय कंधे,कोहनी और कलाई के जोड़ों पर छोटे सर्कल में मसाज करें। बाहों और पैरों की मांसपेशियों पर लंबे समय तक नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें। पेट की मालिश नाभि से शुरू होकर बाहर की ओर गोल घुमाते हुए करनी चाहिए। ऊपरी पेट के लिए दिशा दाएं से बाएं होनी चाहिए, जबकि निचले पेट के लिए सर्कल में बाएं से दाएं होना चाहिए। पीठ के लिए मालिश रीढ़ के आधार से होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी से पसलियों तक ऊपर और बाहर की ओर मालिश करनी चाहिए।