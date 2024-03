पार्टी में जाने से पहले नहीं मिल रहा पार्लर जाने का टाइम, इंस्टेंट ग्लो देगा ये फेस मास्क

ऐप पर पढ़ें

Beauty Tips To Get Instant Parlour Like Glow At Home: घर पर शादी या फिर पार्टी है और आप व्यस्त होने की वजह से खुद अपने लिए पार्लर जाने का समय नहीं निकाल पा रही हैं तो ये इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क मिनटों में आपके चेहरे की रंगत बदल सकता है। खास बात यह है कि यह इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क बड़ी आसानी से घर पर ही बनाया जा सकता है। इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपके किचन में मौजूद चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी वजह से इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं। तो आइए पार्लर जैसे ग्लो के लिए जान लेते हैं घर पर ही कैसे बनाया जाता है ये इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क।

इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स-

इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में एक छोटा चम्मच चिया सीड्स और आधा कप कच्चा दूध डालकर उसे अच्छी तरह भीगने के लिए एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए।

-जब चिया सीड्स दूध में अच्छी तरह सोख हो जाएं तो उसे पीसकर अच्छा फाइन पेस्ट तैयार कर लें।

-अब इस पेस्ट में एक छोटा चम्मच चावल का आटा, एक बड़ा चम्मच शहद, एक विटामिन ई का कैप्सूल, एक बड़ा चम्मच एलोवेरा डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को मिक्स कर लें। आपका मैजिकल फेस मास्क बनकर तैयार है।

-अब आप इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। 30 मिनट बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इस फेस मास्क को चेहरे पर हफ्ते में दो बार लगाएं।

इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क चेहरे पर लगाने के फायदे-

- यह मास्क चेहरे के दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करता है।

-चेहरे की रंगत निखारकर पार्लर वाला ग्लो देता है।

- स्किन टोन को बैलेंस करता है।

-धूप से झुलसी त्वचा को राहत देता है।