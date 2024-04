ऐप पर पढ़ें

Common Causes Of Dark Circles Under The Eyes: कहते हैं किसी व्यक्ति का चेहरा उसके दिल का आईना होता है। लेकिन आंखों के नीचे के काले घेरे ना सिर्फ व्यक्ति की खूबसूरती कम कर देते हैं बल्कि उसकी सेहत से जुड़े कई राज भी बयां करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि थकान और नींद की कमी की वजह से लोगों को डार्क सर्कल्स की समस्या होती है। लेकिन आज इस लेख में आपको बताएंगे कि आखिर किस वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनने लगते हैं और कैसे कुछ घरेलू उपाय और डाइट का ध्यान रखकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

किस वजह से होते हैं आंखों के नीचे डार्क सर्कल्‍स?

न्यूट्रिशन में कमी-

शरीर में आयरन, विटामिन A,C, K,और E जैसे न्यूट्रिशन की कमी होने पर आंखों के नीचे काले घेरे बन सकते हैं। डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए आप अपने डॉक्‍टर से सलाह लेकर डाइट में ये सेप्‍लीमेंट शामिल कर सकते हैं।

एनीमिया-

शरीर में आयरन की कमी से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। इसे एनीमिया का पहला लक्षण माना जाता है। आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स और चेहरे में झुर्रियों की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में आंखों के नीचे के काले घेरों को दूर करने के लिए बैलेंस डाइट लें।

डार्क सर्कल्‍स की वजह

थकान और नींद की कमी-

अगर आप दिनभर की भागदौड़ के बाद रात को पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो भी थकान की वजह से चेहरे की छोटी-छोटी नसें डार्क होने लगती हैं। जिससे आंखों के नीचें पर्पल ब्‍लू सर्कल नजर आने लगता है। इससे बचने के लिए पूरी नींद लेने की कोशिश करें।

डार्क सर्कल्‍स दूर करने के उपाय-

आलू-

आंखों के नीचे नजर आने वाले काले घेरों को दूर करने के लिए आलू का नुस्खा बेहद फायदेमंद हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए आलू के रस को नींबू की कुछ बूंदों के साथ मिलाकर रूई की मदद से आंखों के नीचे लगाएं। ऐसा करने से आंखों के नीचे के काले घेरे ठीक होने लगेंगे।

ठंडा कच्चा दूध-

आंखों के काले घेरे दूर करने के लिए ठंडे कच्चे दूध को कॉटन की मदद से डार्क सर्कल्‍स पर लगाएं। दिन में दो बार इस उपाय को करने से जल्दी फायदा मिलेगा।

टी-बैग्स-

डार्क सर्कल्‍स की समस्या को दूर करने के लिए ठंडे टी-बैग्स भी एक अच्छा उपाय हो सकते हैं। डार्क सर्कल से जल्दी छुटकारा पाने के लिए टी-बैग को कुछ देर पानी में डुबोकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद इन टी-बैग्स को फ्रिज से निकालकर आंखों पर 10 मिनट रखकर लेट जाएं। रोजाना ऐसा करने से फायदा होगा।