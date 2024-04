बालों पर तेल लगाते समय क्या आप भी करते हैं ये गलतियां? बनती हैं हेयर फॉल का कारण

ऐप पर पढ़ें

Mistakes You Are Making While Oiling Your Hair: चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में सुंदर लंबे काले बालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बालों को खूबसूरत और हेल्दी बनाए रखने के लिए उनकी सही केयर बेहद जरुरी है। यही वजह है कि बड़े-बूढे हमेशा बालों में तेल डालने की सलाह देते रहे हैं। बालों में तेल लगाने से उन्हें पोषण मिलता है, जिससे वो घने और हेल्दी बनते हैं। एक्सपर्ट की मानें तो अच्छे रिजल्ट के लिए हफ्ते में दो बार बालों में तेल लगाना चाहिए। बालों में ऑयलिंग करने के इतने फायदे होने के बावजूद क्या आप जानते हैं कि अगर यही तेल बालों में अगर गलत तरीके से लगाया जाए तो ये हेयर ग्रोथ नहीं बल्कि हेयर फॉल का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं हेयर ऑयलिंग करते समय की जाने वाली वो गलतियां, जो बालों को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाती हैं।

हेयर ऑयलिंग करते समय ना करें ये गलतियां-

बालों पर नहीं स्कैल्प पर लगाएं तेल-

कई बार लोग बालों को खूब रगड़ते हुए तेल लगाते हैं। ऐसा करने से बाल कमजोर और बेजान होकर टूटने लगते हैं। बालों पर तेल लगाते समय तेल को बालों पर नहीं बल्कि स्कैल्प पर लगाते हुए मालिश करें। ऐसा करने से बाल घने और मजबूत बनते हैं।

सही तेल का चुनाव-

जरूरी नहीं है कि बाजार में मिलने वाले सभी मंहगे तेल आपके बालों की सेहत के लिए भी अच्छे होंगे। आजकल मार्केट में मिलने वाले कई मंहगे हेयर ऑयल कैमिकल से भरपूर होते हैं। जिनका इस्तेमाल करने पर बाल बेजान होकर झड़ने लगते हैं। ऐसे में अपने बालों पर लगाने के लिए हमेशा नेचुरल हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। ये बालों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

रातभर तेल लगाकर छोड़ने की आदत-

कई लोग मानते हैं कि बालों में जितनी देर तेल लगा रहेगा उनके बालों को उतना ही ज्यादा पोषण मिलता रहता है। जिसकी वजह से कई लोग रात को सोने से पहले बालों पर तेल लगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। बता दें, जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके चेहरे पर पिंपल्स की समस्या हो सकती है। बता दें, बालों में ज्यादा देर तक तेल डला हुआ रहता है तो वह धूल-मिट्टी को ज्‍यादा आ‍कर्षित करता है। तेल सिर में फंगस को उगाता है और उसे बढ़ने में मदद करता है। जिसकी वजह से सिर में डैंड्रफ की समस्या होने लगती है।

कसकर बाल बांधना-

तेल लगाने के बाद कई लोग अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए बालों को कसकर बांध लेते हैं। लेकिन बालों को कभी भी बहुत टाइट नहीं बांधना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मालिश के बाद स्कैल्प सॉफ्ट हो जाता है और जब आप बालों को टाइट करके बांधते हैं तो बाल टूट सकते हैं।

बालों पर तेल लगाने का सही तरीका-

हेयर ऑयलिंग करने से पहले तेल को हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद सूखे बालों पर और स्कैल्प पर तेल लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद बालों में कुछ देर तेल लगाकर उन्हें किसी माइल्ड शैंपू से वॉश कर लें।