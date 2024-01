अंडरआर्म्स का कालापन कर रहा है शर्मिंदा,समस्या से छुटकारा दिलाएगा हल्दी का ये उपाय

ऐप पर पढ़ें

Home remedy to get rid of dark armpits: अगर आप अंडरआर्म्स के कालेपन की वजह से अपनी मनचाही ड्रेस नहीं पहन पाते हैं या ऐसा करने पर लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं तो हल्दी का ये घरेलू नुस्खा आपकी समस्या को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। अंडरआर्म्स के काले पड़ने के पीछे कई कारण होते हैं। जिसमें अच्छी तरह साफ-सफाई ना करना, हाइपरपिग्मेंटेशन,बहुत तंग कपड़े पहनने के कारण घर्षण होना, बालों को साफ करने के लिए रेजर का प्रयोग करना, डेड स्किन का जमा होना मुख्य हैं।डार्क अंडरआर्म्स ना सिर्फ दिखने में बहुत खराब लगते हैं बल्कि कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाते हैं। ऐसे में आप अगर इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हल्दी का ये नुस्खा आजमाकर देखिए। आइए जानते हैं कैसे उपयोग में ला सकते हैं हल्दी का ये नुस्खा।

अंडरआर्म्स का कालापन दूर करने के लिए अपनाएं हल्दी का ये असरदार नुस्खा-

अंडरआर्म्स का कालापन दूर करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी,आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच शहद,1 चम्मच गुलाब जल या कच्चा दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को डार्क अंडरआर्म्स पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तय समय बाद अपने अंडरआर्म्स को सादे पानी से धो लें। इस उपाय को रोजाना नहाने से पहले एक बार करें। आप देखेंगे हल्दी के इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में अंडरआर्म्स का कालापन दूर होने लगेगा।

अंडरआर्म्स का कालापन इस तरह दूर करता है ये नुस्खा-

हल्दी और बेकिंग सोडा, दोनों में ही ब्लीचिंग गुण मौजूद होते हैं। हल्दी त्वचा की रंगत में सुधार करके कालेपन को कम करती है। जबकि बेकिंग सोडा, त्वचा को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन को साफ करने में मदद करता है। जिससे भी त्वचा का कालापन दूर होता है। इसमें एंटी-फंगल प्रोपर्टीज और त्वचा में जमा गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करने की शक्ति होती है।