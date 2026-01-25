फेसपैक लगाते हुए ये 3 गलतियां करती हैं तो स्किन नहीं करेगी ग्लो, न्यूट्रीशनिस्ट ने किया अलर्ट!

संक्षेप: कई बार फेसपैक और उबटन इस्तेमाल करते हुए हम कई गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से स्किन को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सिलेब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसी ही 3 गलतियों के बारे में बताया है-

फेस की स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखने के लिए उबटन और फेसपैक हमेशा से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। घर में बनी हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी और दही की फेसपैक हो या मार्केट में मिलने वाली फेसपैक, ये स्किन को तमाम तरह के बेनिफिट्स देती हैं। डेड स्किन रिमूव करना, स्किन को इंस्टेंट ग्लो देना, टैनिंग रिमूव करना हो या डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव करना, फेस पैक इन सभी में हेल्प करती हैं। हालांकि कई बार फेसपैक और उबटन इस्तेमाल करते हुए हम कई गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से स्किन को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सिलेब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसी ही 3 गलतियों के बारे में बताया है, जो आपको फेस पैक या उबटन लगाते हुए बिल्कुल भी नहीं करनी हैं।

फेसपैक को ज्यादा देर तक लगे रहने देना अगर आपको लगता है कि फेसपैक ज्यादा लगा लेंगी और बहुत देर तक लगी रहने देंगी, तो स्किन ज्यादा ग्लो करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ज्यादा देर तक फेसपैक को लगे रहने देना एक बड़ी गलती है। आपको 15-20 मिनट के लिए फेसपैक नहीं लगानी है, बस 5-10 मिनट के लिए ही लगा हुआ रहने दें।

स्किन टाइप के मुताबिक फेसपैक ना लगाना फेसपैक से जुड़ी दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है अपने स्किन टाइप के मुताबिक फेसपैक इस्तेमाल ना करना। श्वेता बताती हैं कि हर स्किन के लिए फेसपैक अलग होती है। अगर आपकी पित्त टाइप स्किन है तो कूलिंग फेसपैक लगाएं, वात टाइप स्किन के लिए नरिशिंग फेसपैक अच्छी रहती है। वहीं कफ टाइप स्किन के लिए लाइट और ड्राइंग फेसपैक चुननी चाहिए। अगर आप गलत फेसपैक अप्लाई करती हैं तो इरीटेशन और ब्रेकआउट हो सकते हैं।