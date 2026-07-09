मॉनसून में झड़ते बाल दे रहे टेंशन तो दही में मिलाकर लगाएं ये पाउडर, जावेद हबीब का नुस्खा रोकेगा हेयर फॉल
Hair fall Solution: बारिश तेज होने के साथ ही बालों की समस्या भी बढ़ने लगती है। इनसे निपटने के लिए अगर आप कई तरह के नुस्खे आजमा चुके हैं हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब का बताया ये हेयर मास्क लगाएं। हेयर फॉल की समस्या होगी कम।
बारिश के दिनों में बालों के झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा कॉमन हो जाती है। लड़के हो या लड़कियां सबके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और जब कंघी करते हैं तो काफी ज्यादा बाल कंघी में होते हैं। दरअसल, बारिश के दौरान मौसम में नमी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नतीजा स्कैल्प और बालों में भी ये नमी और पसीना होता है। जो बालों के महीन रेशों में भर जाते हैं जिससे वो कभी फूलते हैं और सूखने पर पिचक जाते हैं। ये प्रोसेस बार-बार होता है और इससे बालों के क्यूटिकल्स को नुकसान होता है और वो कमजोर हो जाते हैं। नतीजा ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बारिश के दौरान होने वाले इस नुकसान से बालों को बचाना है तो महंगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नही हैं। बल्कि फेमस हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब का बताया ये आसान सा पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं। मॉनसून में होने वाले हेयरफॉल को कम करने में मदद मिलेगी।
बालों में लगाएं मुलेठी और दही का पेस्ट
बालों को मॉनसून में झड़ने से रोकना है और हेयरफॉल कम करना है तो मुलेठी पाउडर से बना हेयर पैक लगाएं। इसे बनाने के लिए बस दही और मुलेठी पाउडर को बराबर मात्रा में लेकर पेस्ट बना लें। ये पेस्ट आपके बालों की जरूरत के मुताबिक हो। इस पेस्ट को बालों पर लगाकर आधा घंटा के लिए छोड़ दें। फिर शैंपू के साथ बालों को वॉश कर लें।
सप्ताह में कितनी बार लगाएं मुलेठी
मुलेठी और दही के इस पेस्ट को सप्ताह में केवल एक बार लगाने की जरूरत है। जिस दिन शैंपू करना हो उस दिन इस पेस्ट को लगाकर छोड़ दें फिर हेयर वॉश कर लें। ये बालों को मजबूत और घना बनाएगा साथ ही मॉनसून में हो रही हेयर प्रॉब्लम की समस्या को भी कम करेगा।
मुलेठी क्यों है खास
मुलेठी केवल बालों के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी बेहद खास होती है। इसमे ग्लाइसीराइजिन नाम का तत्व होता है जो इसमे मिठास लाता है और हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है।
बालों के लिए मुलेठी के फायदे
बालों पर अगर मुलेठी मास्क लगाया जाए तो इससे कई फायदे मिलते हैं।
बालों को मजबूत बनाता है
ये बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। स्कैल्प पर मौजूद रोमछिद्र को पोषण देता है जिससे बालों को मजबूती मिलती है और उनका झड़ना कम होता है।
बालों को घना करता है
मुलेठी में मौजूद ग्लाइसीराइजिक एसिड बालों के पोर्स को एक्टीवेट करता है, जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही घने और मोटे भी होते हैं।
DHT बढ़ने पर रोकता है
यहीं नहीं जब कभी शरीर में डीएचटी का लेवल बढ़ने से बाल झड़ते हैं तो मुलेठी इसे रोकने में मदद करता है। इसमे ऐसे तत्व होते हैं जो 5-alpha-reductase एंजाइम के प्रोसेस को रोकता है। जिससे ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) में बदलने का काम करता है। लेकिन मुलेठी इस डीएचटी को बढ़ने से रोकती है। तो इस मॉनसून अगर हेयर फॉल से परेशान हैं तो मुलेठी और दही के हेयर मास्क को बालों पर लगाएं और फर्क महसूस करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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