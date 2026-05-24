सैलून में हेयर ट्रीटमेंट पर पैसे खर्च करना बंद कर दें! ये होममेड मास्क देगा सॉफ्ट एंड स्ट्रांग बाल
Keratin treatment at home: बालों में महंगा कैराटिन ट्रीटमेंट करवाना बंद करें, लांग टाइम में बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो घर में ही सस्ते तरीके से बना होममेड हेयर मास्क लगाएं और बाल शाइनी, सॉफ्ट और घना बनाएं।
बालों को सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की पाने के लिए लड़कियां पार्लर में कई तरह के ट्रीटमेंट करती हैं। कैरेटिन ट्रीटमेंट काफी पॉपुलर है जिससे बाल मजबूत भी होते हैं और शाइनी, सिल्की भी बनते हैं। जबकि इन केमिकल से भरे ट्रीटमेंट के असर खत्म हो जाने के बाद बाल बुरी तरह से फिर से ड्राई और फ्रिजी लगने लगते हैं। ऐसे में इन महंगे ट्रीटमेंट का साइकल तोड़कर अपने पैसे और समय दोनों को बचाएं। घर में बस इन चीजों से हेयर मास्क बना लें जो कैरेटिन ट्रीटमेंट जैसे बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा। साथ ही बाल मजबूत भी होंगे।
ये होममेड मास्क देगा कैरेटिन ट्रीटमेंट वाला रिजल्ट
घर में रखे इन सामान से हेयर मास्क बना लें। मास्क बनाने के लिए मात्र 4 चीजों की जरूरत होगी।
चार चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल
आधा कप पके हुए चावल
4 चम्मच दही
दो चम्मच ऑलिव ऑयल
मिक्सी के छोटे से जार में इन चारों चीजों को मिलाकर पीस कर पेस्ट बना लें।
हेयर मास्क लगाने का सही तरीका
सप्ताह में एक दिन इस हेयर मास्क को बालों पर जड़ों से लेकर पूरे बालों के टिप तक लगाएं। हेयर मास्क लगाने के लिए बालों को छोटे-छोटे सेक्शन में डिवाइड करके लगाएं। पार्लर में हमेशा ट्रीटमेंट क्रीम को बालों के हर कोने में लगाया जाता है। जब आप घर में हेयर मास्क लगाती हैं तो जल्दीबाजी में छोटे सेक्शन नहीं करती जिससे सही रिजल्ट नहीं मिलता। जब हर छोटे सेक्शन में हेयर मास्क अप्लाई करती हैं तो पूरा पोषण बालों को मिलता है।
बस अच्छी तरह से हेयर मास्क लगाकर बालों को किसी पॉलीथिन से कवर कर लें। जिससे सिर की गर्माहट से ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके।
एक घंटे बाद बालों को वॉश कर लें। हेयर वॉश के लिए आप किसी माइल्ड शैंपू का यूज कर सकती हैं।
अगर बालों को केमिकल से बचाना है रीठा भिगोकर उससे बालों को धोएं। इससे बाल शैंपू के केमिकल से भी बचेंगे और मजबूत होंगे।
मिलाएं अलसी के बीज
आप अगर सैलून जैसे स्ट्रेट, शाइनी और सिल्की बाल चाहती हैं तो अलसी के बीजों को पानी में डालकर पका लें। पकाने से पानी स्लाइमी जेल जैसा हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से गाढ़ा कर लें जिससे बालों पर लगाना आसान रहे। इसे पीस लें और तैयार जेल को एलोवेरा जेल की जगह पर इस्तेमाल करें। साथ में फ्रेश नारियल का तेल मिलाएं और चावल के साथ हेयर मास्क बनाकर तैयार करें। ये हेयरमास्क बालों पर लगाएंगी तो पार्लर जैसे स्ट्रेट और शाइनी हेयर ही मिलेंगे। वहीं हर हफ्ते लगाने से बाल भी मजबूत और ग्रोथ बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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