एक्ट्रेस ने बताया एक मुद्रा ने कैसे बदल दिए उसके बाल और स्किन, एजिंग इफेक्ट हुआ कम
Slow skin ageing effect with this mudra: स्किन उम्र से पहले बूढ़ा होने से बचाना चाहती हैं। रिंकल, फाइन लाइंस को कम करना चाहती हैं तो काकि मुद्रा से मिलेगी मदद। एक्ट्रेस ने शेयर किया कैसे इस एक मुद्रा से उसके बाल और स्किन में फर्क नजर आने लगा।
चेहरे पर दिखने वाली खूबसूरती महंगे स्किन केयर रूटीन और प्रोडक्ट, मेकअप से नहीं आती। बल्कि ये शरीर की अंदरूनी फिटनेस से आती है। वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल और राइट खानपान की मदद से स्वस्थ भी रहा जा सकता है और स्किन को ग्लोइंग भी बनाया जा सकता है। लेकिन साथ ही कुछ खास तरह के आसन और मुद्राएं आपकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि इस एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरिएंस शेयर कर बताया कि कैसे लगातार 5 सालों तक इस एक मुद्रा को करने से उसके स्किन और बालों के साथ आंखों की खोई चमक तक लौट आई। ये मुद्रा स्किन एजिंग इफेक्ट को कम करती है। फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर कर स्किन को यंग दिखाने में मदद करती है।
एक्ट्रेस ने शेयर किया एक्सपीरिएंस
एक्ट्रेस डेजी बोपन्ना ने अपना एक्सपीरिएंस शेयर कर बताया है कि कैसे पिछले 5 सालों से लगातार वो काकी मुद्रा को करते आ रही है। जिससे उनके बाल और स्किन के साथ ही डल यलो आईज में भी चेंज देखने को मिला। एक्ट्रेस ने इस मुद्रा को करने का तरीका भी शेयर किया है और साथ ही नेक्स्ट वीडियो इससे जुड़े साइंस को भी बताया है।
कैसे करते हैं योनि और काकी मुद्रा
- एक्ट्रेस डेजी बोपन्ना ने बताया कि सबसे पहले जीभ को होंठ से थोड़ा बाहर की तरफ करें और पाइप के जैसे दोनों साइड से रोल कर लें।
- अब सांस को अंदर की तरफ रोकें और फिर मुंह को गुब्बारे की तरह फुला लें।
- दोनों अंगूठे को नाक के दोनों साइड पर रखें और दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़ लें।
- सिर को नीचे करें और गले को भी बंद करें। सांस को रोक कर रखें।
- इस अवस्था में जितनी देर हो सके रुकें, फिर नाक से अंगूठे को हटाकर सांस को नाक से बाहर कर दें। और सामान्य अवस्था में लौट आएं।
फेस पर किस तरह काम करती है योनि एंड काकी मुद्रा
एक्ट्रेस ने इस मुद्रा के पीछे का साइंस भी एक्सप्लेन किया है। मुंह में हवा भरकर फुलाने से चेहरे की सॉफ्ट मसल्स में खिंचाव होता है और ये फेशियल नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं। ये प्रोसेस स्किन पर हो रहे रिंकल्स को कम करने और एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का तरीका है। ये एक तरह का इंटरनल न्यूरो मस्कुलर स्टिमुलेशन है जो स्किन पर की जाने वाली मसाज से ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्ट्रेस की वजह से ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती है। इस मुद्रा को करने से वेसल्स रिलैक्स होती है और माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है। जिससे चेहरे हर हिस्से में पूरी तरह से ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचता है। और, अगर आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स फूड्स खाते हैं तो ये उन ब्लड वेसल्स की मदद से फेशियल सेल्स तक पहुंचता है और उन्हें नरिश करता है। साथ ही लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी सही करता है। जिससे चेहरे पर होने वाली पफीनेस दूर होती है और फाइन लाइंस खत्म होते हैं। इस मुद्रा को करने से कार्टिसोल ब्रेक डाउन होते हैं और नेचुरल कोलेजन बनता है।
कितनी देर करना है सही
इस मुद्रा को अगर न्यूट्रिशनल फूड्स, मेडिटेशन के साथ किया जाए तो ये बेस्ट एंटी एजिंग है। इससे स्किन की एजिंग को स्लो किया जा सकता है। एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआत में वो इस मुद्रा को 3 मिनट करती थीं जो अब करीब दस मिनट हो गई है। लेकिन साथ ही सलाद देती हैं कि हर किसी को अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से इस मुद्रा की टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए। साथ ही इस मुद्रा को बाकी प्राणायाम की तरह ही खाली पेट सुबह के समय करना बेस्ट होगा।
