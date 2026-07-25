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टैनिंग से काली पड़ गई है स्किन? डॉ प्रियंका ने बताई नेचुरल ब्लीच, जो निखार देगी चेहरा!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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धूप में टैनिंग की वजह से त्वचा की रंगत फीकी पड़ जाती है। ऐसे में कई महिलाएं केमिकल वाली ब्लीच इस्तेमाल करती हैं, जो स्किन को और नुकसान कर सकती है। ऐसे में डॉ प्रियंका की बताई ये नेचुरल ब्लीच सेफ और इफेक्टिव हो सकती है।

DIY Natural Bleach For Face
चेहरे के लिए नेचुरल ब्लीच

पार्लर में जा कर या कई बार घर पर ही महिलाएं अक्सर चेहरे पर ब्लीच करती हैं। ब्लीच का फायदा है कि इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। चेहरे पर जमा टैनिंग और डलनेस तुरंत काफी हद तक कम हो जाती है, जिससे स्किन ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग नजर आती है। हालांकि ब्लीच में काफी स्ट्रांग केमिकल्स होते हैं, जो चेहरे की स्किन को पतला कर सकते हैं। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो ब्लीच से रेडनेस, एलर्जी और यहां तक कि बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। एक पोस्ट के जरिए डॉ प्रियंका त्रिवेदी बताती हैं कि ब्लीच से आपकी स्किन की लेयर जल जाती है, जिससे चेहरा जल्दी काला पड़ने लगता है। इससे तुरंत तो चेहरे पर निखार दिखता है लेकिन धीरे-धीरे चेहरे का रंग बॉडी से काला पड़ने लगता है। ऐसे में आप ये नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल करना एक सेफ ऑप्शन हो सकता है।

केमिकल वाली ब्लीच की जगह नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल करें

मार्केट में मिलने वाली ब्लीच में काफी केमिकल्स होते हैं, जो धीरे-धीरे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। स्किनकेयर एक्सपर्ट्स भी हमेशा ब्लीच अवॉइड करने की सलाह देते हैं। ऐसे में डॉ प्रियंका सलाह देती हैं कि आप घर पर बनी नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ब्लीच घर में रखी चीजों से तैयार हो जाती है और स्किन के लिए भी काफी सेफ है। इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।

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फेस के लिए इस तरह तैयार करें नेचुरल ब्लीच

डॉ प्रियंका बताती हैं कि नेचुरल ब्लीच बनाने के लिए 1 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच टमाटर का रस, नींबू का रस (2-3 बूंद) और आधा चम्मच चावल का आटा मिलाकर एक पेस्ट सा तैयार कर लें। ये सभी इंग्रीडिएंट्स टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे स्किन पर इंस्टेंट ब्राइटनेस देखने को मिलती है।

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कैसे और कितनी देर लगानी है ब्लीच

इस नेचुरल ब्लीच को अपने फेस और गर्दन पर अप्लाई करें। अगर आपके हाथ-पैरों पर भी काफी टैनिंग हो गई है, तो भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसे लगभग आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, फिर सादे पानी से वॉश कर लें। इसके बाद चेहरे पर गुलाबजल स्प्रे कर लें और कोई मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें। हफ्ते में आप इसे 1 बार इस्तेमाल कर सकती हैं, धीरे-धीरे सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है।

इन बातों का रखें खास ध्यान

डॉ प्रियंका बताती हैं कि टैनिंग रिमूव करने में ये ब्लीच काफी इफेक्टिव है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हैं। हालांकि अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसेटिव है तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। किसी भी तरह की इरीटेशन, रेडनेस, खुजली या दाने दिखाई दें तो इसे इस्तेमाल करना बंद कर दें।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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