टैनिंग से काली पड़ गई है स्किन? डॉ प्रियंका ने बताई नेचुरल ब्लीच, जो निखार देगी चेहरा!
धूप में टैनिंग की वजह से त्वचा की रंगत फीकी पड़ जाती है। ऐसे में कई महिलाएं केमिकल वाली ब्लीच इस्तेमाल करती हैं, जो स्किन को और नुकसान कर सकती है। ऐसे में डॉ प्रियंका की बताई ये नेचुरल ब्लीच सेफ और इफेक्टिव हो सकती है।
पार्लर में जा कर या कई बार घर पर ही महिलाएं अक्सर चेहरे पर ब्लीच करती हैं। ब्लीच का फायदा है कि इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। चेहरे पर जमा टैनिंग और डलनेस तुरंत काफी हद तक कम हो जाती है, जिससे स्किन ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग नजर आती है। हालांकि ब्लीच में काफी स्ट्रांग केमिकल्स होते हैं, जो चेहरे की स्किन को पतला कर सकते हैं। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो ब्लीच से रेडनेस, एलर्जी और यहां तक कि बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। एक पोस्ट के जरिए डॉ प्रियंका त्रिवेदी बताती हैं कि ब्लीच से आपकी स्किन की लेयर जल जाती है, जिससे चेहरा जल्दी काला पड़ने लगता है। इससे तुरंत तो चेहरे पर निखार दिखता है लेकिन धीरे-धीरे चेहरे का रंग बॉडी से काला पड़ने लगता है। ऐसे में आप ये नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल करना एक सेफ ऑप्शन हो सकता है।
केमिकल वाली ब्लीच की जगह नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल करें
मार्केट में मिलने वाली ब्लीच में काफी केमिकल्स होते हैं, जो धीरे-धीरे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। स्किनकेयर एक्सपर्ट्स भी हमेशा ब्लीच अवॉइड करने की सलाह देते हैं। ऐसे में डॉ प्रियंका सलाह देती हैं कि आप घर पर बनी नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ब्लीच घर में रखी चीजों से तैयार हो जाती है और स्किन के लिए भी काफी सेफ है। इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
फेस के लिए इस तरह तैयार करें नेचुरल ब्लीच
डॉ प्रियंका बताती हैं कि नेचुरल ब्लीच बनाने के लिए 1 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच टमाटर का रस, नींबू का रस (2-3 बूंद) और आधा चम्मच चावल का आटा मिलाकर एक पेस्ट सा तैयार कर लें। ये सभी इंग्रीडिएंट्स टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे स्किन पर इंस्टेंट ब्राइटनेस देखने को मिलती है।
कैसे और कितनी देर लगानी है ब्लीच
इस नेचुरल ब्लीच को अपने फेस और गर्दन पर अप्लाई करें। अगर आपके हाथ-पैरों पर भी काफी टैनिंग हो गई है, तो भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसे लगभग आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, फिर सादे पानी से वॉश कर लें। इसके बाद चेहरे पर गुलाबजल स्प्रे कर लें और कोई मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें। हफ्ते में आप इसे 1 बार इस्तेमाल कर सकती हैं, धीरे-धीरे सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है।
इन बातों का रखें खास ध्यान
डॉ प्रियंका बताती हैं कि टैनिंग रिमूव करने में ये ब्लीच काफी इफेक्टिव है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हैं। हालांकि अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसेटिव है तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। किसी भी तरह की इरीटेशन, रेडनेस, खुजली या दाने दिखाई दें तो इसे इस्तेमाल करना बंद कर दें।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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