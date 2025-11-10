केमिकल वाले फेसवॉश की जगह इस चीज से धो लें चेहरा, डॉ उपासना बोलीं 7 दिनों में बढ़ जाएगा ग्लो!

संक्षेप: Beauty Home Remedies: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा ने फेसवॉश का एक विकल्प शेयर किया है, जो आपकी रसोई में ही मौजूद है। डॉक्टर कहती हैं कि लगातार 7 दिनों के इस्तेमाल से ही आपको अपने चेहरे में अंतर साफ दिखेगा।

स्किनकेयर रूटीन का सबसे पहला और जरूरी स्टेप होता है, फेस को क्लीन करना। एक अच्छा फेसवॉश स्किन को बिना ड्राई किए हुए, डीप क्लीन करता है और सारी धूल-मिट्टी को बाहर निकलाने का काम करता है। मार्केट में तमाम तरह के फेसवॉश उपलब्ध हैं, जो ग्लोइंग स्किन का दावा करते हैं लेकिन सच्चाई आप खुद देख ही रहे हैं। ऐसे में क्यों ना दादी-नानी के नुस्खे एक बार ट्राई किए जाएं? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा ने फेसवॉश का एक विकल्प शेयर किया है, जो आपकी रसोई में ही मौजूद है। डॉक्टर कहती हैं कि लगातार 7 दिनों के इस्तेमाल से ही आपको अपने चेहरे में अंतर साफ दिखेगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

स्किन को बेजान बनाता है केमिकल वाला फेसवॉश बाजार में ढेरों फेसवॉश उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में ढेरों केमिकल होते हैं, जो स्किन को ड्राई करते हैं। ये त्वचा के नेचुरल ऑयल को खत्म कर देते हैं, जिससे स्किन बेजान सी नजर आती है। ज्यादातर फेसवॉश में ढेर सारे झाग बनते हैं, जिनसे हमें लगता है कि चेहरा ज्यादा अच्छी तरह साफ हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें सर्फेक्टेंट मिलाए जाते हैं, जो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं।

फेसवॉश की जगह इस चीज का इस्तेमाल करें आयुर्वेदिक डॉ उपासना बताती हैं कि फेसवॉश की जगह आप अपना चेहरा दही से धो सकते हैं। इसके लिए बस चेहरे पर दही से दो मिनट तक मसाज करें, फिर पानी से धो लें। महज 7 दिनों में ही आपके गालों पर एक अलग सा ग्लो नजर आने लगेगा। इसे और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इसमें जरा सा मुलेठी पाउडर एड कर सकते हैं। ये स्किन को निखारने में मदद करता है। वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो बेसन, मुल्तानी मिट्टी या चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं।