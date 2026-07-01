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ना डाई, ना केमिकल! कॉफी में ये 2 चीजें मिलाकर लगा लें, बालों को मिलेगा नेचुरल बरगंडी टिंट

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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बालों को नेचुरली बरगंडी टिंट देना है, तो केमिकल से भरी डाई या हेयर कलर यूज करना बंद करें। ये 3 चीजों से बना मास्क ट्राई करें, ये बालों को नेचुरली कलर और शाइन भी देगा, साथ ही हेयरफॉल कंट्रोल में भी मदद करेगा।

ना डाई, ना केमिकल! कॉफी में ये 2 चीजें मिलाकर लगा लें, बालों को मिलेगा नेचुरल बरगंडी टिंट

बालों को कलर करने का ट्रेंड आजकल बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग सफेद बालों को हाइड करने के लिए कलर करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये फैशन का एक हिस्सा है। जो भी वजह हो, लेकिन बालों पर केमिकल वाले हेयर कलर अप्लाई करना लॉन्ग टर्म में सही नहीं होता है। इन हेयर डाई में मौजूद केमिकल्स आपके बालों की हेल्थ पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। अब सवाल है कि क्या बालों को कलर करने का कोई नेचुरल और सेफ तरीका नहीं है? बिल्कुल है, आज एक ऐसा ही हेयर मास्क हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। महज तीन चीजों को मिलाकर बना ये हेयर मास्क आपके बालों को नेचुरली बरगंडी टिंट देता है, साथ ही उन्हें ज्यादा शाइनी, स्मूद, ग्लॉसी और हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। तो आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है-

सिर्फ 3 चीजों से बना हेयर मास्क, बालों को देगा बरगंडी टिंट

अगर आपको अपने बालों को नेचुरली बरगंडी या रेड कलर देना है, तो ये सिंपल सा हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको महज तीन चीजों की जरूरत होगी, चुकंदर का रस, कॉफी पाउडर और हीना यानी मेहंदी पाउडर। ये हेयर मास्क आपके बालों को सिर्फ कलर ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें ज्यादा शाइनी बनाने और हेयरफॉल कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। साथ ही अगर आपके बालों की ग्रोथ कम हो रही है, तो रेगुलर इंटरवल पर आप इस मास्क को ट्राई कर सकते हैं।

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इस तरह तैयार करें ये नेचुरल हेयर कलर

इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले दो बड़े साइज के चुकंदर धो कर अच्छी तरह से छील लें। अब इन्हें कद्दूकस कर के स्ट्रेनर की मदद से इनका रस निकाल लें। गैस पर एक पैन चढ़ाएं और लो फ्लेम पर चुकंदर के रस को सिर्फ दो मिनट के लिए पका लें। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर करें और उसमें 200 ग्राम कॉफी पाउडर एड करें। इसके साथ ही दो चम्मच के करीब मेंहदी का पाउडर भी मिक्स करें। सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। आपका नेचुरल रेड हेयर कलर बनकर रेडी है।

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कैसे और कब इस्तेमाल करना है?

इस हेयर कलर को हमेशा साफ बालों पर ही अप्लाई करें। बालों में किसी तरह का ऑयल या सिरम लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना रंग अच्छी तरह नहीं चढ़ पाता है। अब इस हेयर मास्क को बालों पर ठीक हेयर कलर की तरह अप्लाई कर लें। इसे यूं ही लगाकर लगभग 45 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर साफ पानी से वॉश कर लें। आप तुरंत बाद भी शैंपू कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए अगले दिन ही किसी माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें। इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं।

ध्यान रखने वाली जरूरी बात

ये हेयर कलर कोई पर्मानेंट नहीं है, लेकिन हां आपके बालों को एक अच्छी शाइन और बरगंडी टिंट जरूर देता है। इसे आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर यूज के साथ आपके बालों में नेचुरल शाइन और टिंट आना शुरू हो जाएगा। इस मास्क की बेस्ट बात है कि ये पूरी तरह सेफ है और आपके बालों को हेल्दी रखने में भी मदद करता है।

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नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

(Credit- @beautifulyou_tips, Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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