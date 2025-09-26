40 के बाद लूज हो रही स्किन को टाइट करने के लिए घर में बना ये जेल लगाएं

Homemade gel for tighten skin: उम्र से पहले ही स्किन लूज और बेजान सी दिखती है तो परेशान ना हो। महंगी क्रीम और ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है तो इस होममेड जेल को लगाएं। ये स्किन को टाइट करने में मदद करेगा।

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे की स्किन का लूज होना बिल्कुल कॉमन है। लेकिन काफी सारे लोगों को 30 के बाद ही ये समस्या होने लगती है। फाइन लाइंस, रिंकल चेहरे पर दिखने लगते हैं। जिसकी वजह से उम्र समय से पहले ही ज्यादा नजर आती है। इस लूज होती स्किन को ठीक करने के लिए महंगे ट्रीटमेंट लेने का बजट नहीं है तो कुछ होम रेमेडी जरूर ट्राई करें। जिसका असर कुछ महीनों में ही नजर आने लगेगा। खासतौर पर फेस अपलिफ्ट करने के लिए यूज होने वाले बोटोक्स ट्रीटमेंट की तरह ये होममेड जेल भी असर दिखाएगा। बस इसका प्रोसेस धीमा होगा। तो चलिए जानें कैसे घर में बनाएं लूज स्किन को टाइट करने के लिए होममेड जेल।

अलसी के बीजों से बनाएं होममेड जेल अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अमाउंट में रहता है। वहीं ये छोटे भूरे रंग के बीज मिनरल्स और विटामिंस के भंडार है। जिसे खाने से कई तरह के हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। अलसी का इस्तेमाल स्किन और बालों की देखभाल में भी किया जाता है। अलसी का जेल बनाकर चेहरे पर लगाएं। इससे ना केवल स्किन टाइट होगी बल्कि स्किन में फर्मनेस भी नजर आएगी।

कैसे बनाए अलसी का जेल अलसी का जेल बनाने के लिए अलसी आधा कप लेकर करीब एक से डेढ़ लीटर पानी में उसे उबाल लें। जब ये पककर गाढा हो जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर दें। अब अलसी और पानी को छानकर अलग कर लें। ठंडा हो जाने के बाद ये जेल की तरह स्टिकी सा हो जाएगा।

कैसे लगाएं होममेड जेल होममेड जेल को लगाने के लिए रोजाना चेहरे को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अप्लाई करें। जेल की पतली सी लेयर लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर हल्के से गुनगुने पानी से क्लीन करे और चेहरे को ड्राई कर लें। सप्ताह में दो से तीन दिन लगाना भी पर्याप्त होगा।