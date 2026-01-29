45 की उम्र में भी चेहरे से कम नहीं होगा ग्लो, हफ्ते में 3 दिन लगाएं ये फेस मास्क

संक्षेप: Face Mask For Wrinkle Free Glowing Skin: बढ़ती उम्र के साथ ज्यादातर महिलाएं फाइन लाइंस, फेस की डलनेस से परेशान होने लगती है। लेकिन घर में बना ये फेस मास्क चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने और स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने में मदद करेगा।

35 की उम्र के बाद महिलाएं अक्सर स्किन में बदलाव की शिकायत करती हैं। जिसकी वजह से उन्हें स्किन में ढीलापन और डलनेस महसूस होती है। वहीं काफी सारी महिलाएं को भूरे धब्बे निकलना शुरू हो जाते हैं। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए अक्सर लेडीज पार्लर का रुख करती हैं। लेकिन हर महीने के भारी-भरकम खर्च से बचना है और बजट में स्किन केयर करना है तो बस महीने में दो बार इस फेस फैक और स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। चेहरे पर डलनेस और स्किन में हो रहा ढीलापन खत्म हो जाएगा।

बनाएं मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल वाला फेस पैक चेहरे को फर्म और टाइट बनाकर रखना चाहती हैं तो इस फेस पैक को महीने में दो बार फेस पर अप्लाई करें। इस फेस पैक को बनाने के लिए जरूरत होगी इन सामान की..

एक चम्मच बेसन या चावल का आटा

एक चम्मच चंदन पाउडर

एक विटामिन ई कैप्सूल

एलोवेरा जेल

गुलाब जल

एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी

किसी कांच के बाउल में मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, बेसन या चावल का आटा, विटामिन ई की कैप्सूल, एलोवेरा जेल और गुलाब जल डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। बस इस पेस्ट को पूरे फेस से लेकर गर्दन पर अप्लाई करें और हल्का सा ड्राई हो जाने दें। जैसे ही ये सूखने लगे तो हल्के हाथों से मसाज करके साफ पानी से क्लीन कर लें।

निकालें ब्लैक हेड्स ब्लैक हेड्स टूल को पास में रखें। जब फेस मास्क हटाएंगे तो ब्लैक हेड्स के आसपास की स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है। बस आसानी से नाक के आसपास के एरिया से ब्लैक हेड्स को रिमूव कर दें। इससे फेस ज्यादा स्मूद और सॉफ्ट नजर आएगा।