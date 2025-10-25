Hindustan Hindi News
ग्लो नहीं, नुकसान! चेहरे पर कॉफी लगाने से हो सकती हैं ये समस्याएं!

संक्षेप: Coffee on Skin: स्किन केयर में किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले स्किन टाइप और उसकी जरूरतों को समझना जरूरी है। चेहरे पर कॉफी का उपयोग हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है।

Sat, 25 Oct 2025 12:13 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कॉफी हमारे दिन की शुरुआत को तरोताजा करने वाला पेय है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे स्किन केयर में भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है। बहुत से लोग कॉफी स्क्रब या कॉफी फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं, यह सोचकर कि इससे त्वचा ग्लो करेगी, डेड स्किन हटेगी और पोर्स साफ होंगे। हालांकि, यह हर किसी की त्वचा के लिए सुरक्षित नहीं है। कॉफी में मौजूद कैफीन और एसिडिक तत्व कुछ लोगों की त्वचा पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आपकी स्किन सेंसिटिव या ड्राई है तो कॉफी का इस्तेमाल उल्टा असर कर सकता है। बार-बार चेहरे पर कॉफी लगाने से त्वचा की नमी कम हो सकती है, रैशेज और जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स को जानना बेहद जरूरी है।

चेहरे पर कॉफी लगाने के नुकसान

1. त्वचा को अधिक ड्राई बनाती है: कॉफी में मौजूद कैफीन त्वचा की नमी को सोख लेता है। इससे स्किन रूखी और बेजान लग सकती है, खासकर सर्दियों के मौसम में।

2. संवेदनशील त्वचा में जलन पैदा करती है: कॉफी के दाने त्वचा पर रगड़ने से माइक्रो-कट्स बन सकते हैं जिससे जलन, खुजली या लालपन हो सकता है।

3. स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकती है: कॉफी का एक्सफोलिएटिंग प्रभाव स्किन के नेचुरल ऑयल को हटा देता है जिससे त्वचा की सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाती है।

4. एलर्जी और एक्ने का खतरा बढ़ाती है: कुछ लोगों को कॉफी के तत्वों से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा, यह पोर्स को ब्लॉक कर सकती है जिससे मुंहासों की समस्या बढ़ जाती है।

5. सन सेंसिटिविटी बढ़ाती है: कॉफी में मौजूद एसिड्स त्वचा को सूरज की किरणों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देते हैं जिससे टैनिंग और सनबर्न का खतरा बढ़ जाता है।

6. लंबे समय तक उपयोग से स्किन डल दिख सकती है: लगातार कॉफी पैक का इस्तेमाल त्वचा की प्राकृतिक चमक को कम कर देता है और चेहरा थका हुआ दिख सकता है।

