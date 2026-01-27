महंगे स्किन प्रोडक्ट्स छोड़िए, ये देसी स्किन ग्लो शॉट देगा गजब का निखार
खूबसूरत और नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं? आयुर्वेद में बताए गए स्किन ग्लो शॉट से त्वचा अंदर से पोषित होती है। सिर्फ 2 चीजों से बनने वाला यह नुस्खा स्किन को हेल्दी और ब्राइट बनाता है।
आज के समय में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए ज्यादातर लोग महंगे सीरम, फेस पैक और ट्रीटमेंट्स पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि असली सुंदरता अंदर से पोषण मिलने पर ही दिखाई देती है। त्वचा का रूखापन, पिंपल्स, डलनेस और समय से पहले झुर्रियां अक्सर शरीर में पोषण की कमी का संकेत होती हैं। ऐसे में एक आसान लेकिन प्रभावी उपाय है स्किन ग्लो शॉट जो सिर्फ दो आयुर्वेदिक चीजों से बनाया जाता है। सुबह खाली पेट लिया जाने वाला यह शॉट त्वचा को भीतर से पोषित करता है, हाइड्रेशन बढ़ाता है और नेचुरल चमक लाने में मदद करता है, खासतौर पर ब्राइड्स और ब्राइड्स-टू-बी के लिए। जानें इसके बारे में-
स्किन ग्लो शॉट क्या है?
यह एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है जिसे सुबह खाली पेट लिया जाता है। इसमें गाय का घी, केसर और गुनगुना पानी मिलाया जाता है। यह त्वचा को अंदर से पोषण देकर नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है।
स्किन ग्लो शॉट बनाने की विधि
- 2 छोटे चम्मच गर्म गाय का घी और
- 2–3 धागे केसर और थोड़ा सा गुनगुना पानी।
इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करें।
स्किन ग्लो शॉट के फायदे
- त्वचा को गहराई से पोषण देता है: घी में मौजूद हेल्दी फैट्स स्किन की ड्राइनेस को कम करते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं।
- नेचुरल ग्लो बढ़ाता है: केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की रंगत निखारने और डलनेस कम करने में सहायक होते हैं।
- हॉर्मोन बैलेंस में मददगार: यह शॉट शरीर के हॉर्मोन संतुलन को बेहतर बनाता है, जिससे पिंपल्स और ब्रेकआउट्स कम हो सकते हैं।
- त्वचा की नमी बनाए रखता है: घी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है जिससे फाइन लाइन्स और रूखापन कम होता है।
- दुल्हनों के लिए खास फायदेमंद: ब्राइड्स-टू-बी के लिए यह उपाय त्वचा को नेचुरल ब्राइटनेस और सॉफ्टनेस देता है।
स्किन ग्लो शॉट लेते समय सावधानियां
- अगर आपको घी से एलर्जी है तो इसका सेवन ना करें।
- बहुत अधिक मात्रा में घी लेने से वजन बढ़ सकता है।
- पित्त प्रकृति वाले लोग या एसिडिटी की समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लें।
- प्रेग्नेंट महिलाएं सेवन से पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लें।
कितने समय में असर दिखता है?
नियमित रूप से 3–4 हफ्तों में त्वचा में नेचुरल चमक और हेल्थी टेक्सचर नजर आने लगता है।
