घर में नेल आर्ट करने का आसान तरीका, किचन स्पंज से बनाएं ब्यूटीफुल डिजाइन
Nail Art At Home With Kitchen Sponge: आजकल नेल्स पर आर्ट बनवाने का जमाना है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका बजट इजाजत दे। अगर आप नेल आर्ट पर हजारों रुपये खर्च नहीं करना चाहतीं तो घर में ही किचन स्पंज से बना लें आसान सी नेल आर्ट।
आजकल ब्यूटीफुल नेल्स काफी ट्रेंडी फैशन है। लड़कियां सैलून जाकर हजारों रुपये खर्च करती हैं और नेल्स आर्ट बनवाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सबका बजट हजारों रूपये खर्च करने का हो। आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी की मदद से घर में ही ब्यूटीफुल नेल आर्ट बना सकती हैं। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको चाहिए बस किचन स्पंज और मनचाही दो कलर की नेलपेंट। चलिए जानें कैसे आप मिनटों में ये नेल आर्ट कर सकती हैं।
घर में नेल आर्ट बनाने के लिए बस करें ये काम
घर में नेल आर्ट करना है तो बस इन सिंपल स्टेप को फॉलो करें। बस किसी भी पेस्टल शेड की नेलपेंट लें। साथ ही शाइनी वाली नेल पेंट लें। ऐसी दो नेलपॉलिश जो एक दूसरे के साथ मैच कर रही हों और उनका कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव हो।
- बस अब बर्तन धोने वाले स्पंज का छोटा टुकड़ा लें।
- नेलपॉलिश की एक से दो कोट लगाएं। लाइट शेड की नेलपॉलिश ज्यादा फिट बैठेगी। इसे अच्छी तरह से सूख जाने दें।
- अब ग्लिटर वाली नेलपेंट को स्पंज पर लगाएं। फिर इस नेलपॉलिश लगे स्पंज को हर उंगली के नाखून के आगे वाले हिस्से पर डैब-डैब करें। ऐसा करने से ग्लिटर वाली नेलपॉलिश स्पंज से नाखूनों पर ट्रांसफर हो जाएगी और ये नेल पॉलिश के ऊपर ही लग जाएगी। मनचाही उंगलियों में इसे लगाएं। बस इसे भी अच्छी तरह से सूख जाने दें।
- अब इस नेल पेंट डिजाइन में शाइन लाने के लिए सबसे ऊपर लास्ट कोट ट्रांसपैरेंट नेलपॉलिश की लगा लें। जिससे कि ये शाइनी दिखे बल्कि इसकी फिनिशिंग सैलून जैसी भी नजर आए।
- आप चाहें तो डिजाइन बढ़ाने के लिए माचिस की तीली लें और छोटे-छोटे प्वाइंट जैसी डिजाइन भी बना लें।
नेल आर्ट बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
जब भी नेल आर्ट घर में बना रहीं हो तो अक्सर नेलपॉलिश नाखून के किनारे लगने का डर रहता है। जिसकी वह से नेल आर्ट में फिनिशिंग नहीं दिखती। लेकिन इस छोटो से स्टेप को फॉलो करने के साथ ही नेल आर्ट को बनाएं। जिससे नेल्स फिनिश नजर आएं।
सबसे पहले नाखून के साइड पर ऑयल या क्रीम लगा लें। ऐसा करने से नेलपॉलिश का धब्बा नहीं बनता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर नेलपॉलिश लग भी जाए तो आसानी से हटा सकते हैं।
साथ ही शाइन के लिए नाखून पर पहले एक कोट ट्रांसपैरेंट नेलपेंट की भी लगा दें। इससे नाखूनों में शाइन ज्यादा दिखती है और नेल्स पर लगी नेलपॉलिश की शाइन अक्सर सैलून जैसा फिनिश देती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।