बारिश के पानी से बाल हो जाते हैं फ्रिजी, सिल्की और सॉफ्ट रखेंगे ये हेयर केयर टिप्स

Tips to get rid of frizzy hair during monsoon: बालों का झड़ना आजकल लोगों के बीच एक आम समस्या बना गया है। फ्रिजी हेयर के कमजोर होकर टूटने और ड्राई होने की समस्या मानसून मौसम में और ज्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में स्कैल्प बेहद सेंसिटिव बना रहता है, जो बारिश के पानी में भीगने से बालों के झड़ने की वजह बनता है। यही वजह है कि मानसून में लोग हेयर केयर की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अगर आपको भी बारिश के पानी में भीगने के बाद फ्रिजी हेयर की शिकायत रहती है तो ये मानसून हेयर केयर टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।