एक ही बार में कम हो जाएगा बालों से डैंड्रफ, कमाल का है दादी का ये नुस्खा

डैंड्रफ होना एक कॉमन समस्या है। लेकिन इससे जल्द छुटकारा पाना बेहतर है वरना ये हेयर रूट को कमजोर कर सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए यहां एक बेहतरीन नुस्खा बता रहे हैं। जानिए-

'मैलासेजिया' नामक फंगस के पनपने, ऑयली या रूखी त्वचा और खराब लाइफस्टाइल के कारण डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। वैसे तो ये एक कॉमन समस्या है लेकिन इससे समय रहते छुटकारा पाना ही अच्छा होता है। दरअसल, डैंड्रफ की वजह से बालों की जड़ें कमजोर होने लगती है और इसकी वजह से हेयर फॉल काफी बढ़ जाता है। कुछ लोगों में ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि वह गंजेपन का शिकार भी होने लगते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की शुरुआत हुई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप दादी के बताए घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करें। यहां जानिए डैंड्रफ से निपटने के लिए बेस्ट हेयर पैक कैसे बनाएं।

डैंड्रफ के लिए हेयर पैक बनाने की सामग्री -4 से 5 बड़े चम्मच छाछ

-2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी

-1 बड़ा चम्मच नीम पाउडर

डैंड्रफ के लिए हेयर पैक कैसे बनाएं 1) डैंड्रफ के लिए हेयर पैक बनाने के लिए एक कटोरा लें और उसमें सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी और नीम पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिकस कर लें।

2) दोनों ड्राई चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद इस थोड़ी-थोड़ी करके छाछ डासें। अच्छी तरह से एक चिकना और बिना गांठ वाला पेस्ट बना लें।

3) ध्यान रखें पेस्ट थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए क्योंकि ज्यादा पतला होगा तो वह बालों से टपकेगा।

कैसे लगाएं हेयर मास्क - हेयर मास्क लगाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को 4 हिस्सों में बांट लें ताकि मास्क को आसानी से और सभी तरफ लगाने में मदद मिलेगी।

- मास्क को पहले स्कैल्प पर लगाएं। जब ये बचे तो बालों की लंबाई पर लगाएं।

- मास्क को बालों में लगाने के बाद हल्के हाथों से 1–2 मिनट तक मसाज करें।

-कम से कम 20–25 मिनट तक लगा रहने दें, फिर पानी से धो लें।

-जरूरत पड़ने पर माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें।

कितनी बार कर सकते हैं हेयर मास्क का इस्तेमाल -हफ्ते में 1–2 बार इस्तेमाल करें।

-पहली बार इस्तेमाल करने से ही पपड़ी और खुजली में साफ फर्क दिखेगा

-नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प साफ रहता है और डैंड्रफ कंट्रोल में रहता है।