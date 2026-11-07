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दिवाली पर इंस्टेंट ग्लो के लिए नहाने से पहले करें ये स्क्रब, फ्रेश और साफ दिखेगी स्किन

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर बिजी शेड्यूल में आपको फेशियल या फिर क्लीनअप करवाने का समय नहीं मिला है तो दिवाली की सुबह नहाने से पहले यहां बताए स्क्रब का इस्तेमाल करें। इसे लगाकर स्किन फ्रेश और साफ दिखेगी।  ⁠ 

How to make a scrub for an instant glow
इंस्टेंट ग्लो के लिए स्क्रब कैसे बनाएं (फाइल फोटो)

दिवाली का त्योहार इस साल 8 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस त्योहार की तैयारी लोग महीने पहले से करने लगते हैं। घर की साफ सफाई और सजावट के साथ ही इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। ऐसे में अच्छे कपड़ों के साथ सुंदर मेकअप में तैयार होने से पहले आपको अपनी स्किन को साफ करना चाहिए। अगर आप फ्रेश स्किन और इंस्टेंट ग्लो पाना चाहती हैं तो यहां बताए स्क्रब को दिवाली वाली सुबह नहाने से पहले लगाएं। ये स्क्रब स्किन को साफ करने के साथ ही चमकदार बनाने में मदद करता है।

स्क्रब बनाने के लिए क्या चाहिए

-चावल का आटा

-शहद

-दही

स्क्रब कैसे बनाएं

-सबसे पहले एक साफ कटोरी लें।

-इसमें एक चम्मच चावल का आटा डालें।

-अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं।

-इसके बाद एक चम्मच ताजा दही डालें।

-तीनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें।

कैसे लगाएं स्क्रब

  • सबसे पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें।
  • तैयार पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
  • उंगलियों की मदद से बहुत हल्के हाथों से लगाएं। रगड़ें नहीं।
  • इसे लगभग 5 मिनट तक लगा रहने दें, फिर 2–3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज या स्क्रब करें।
  • फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद धो लें।
  • इसके बाद सादे या हल्के गुनगुने पानी से धो लें।
  • अंत में चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं।

स्क्रब के फायदे

-त्वचा को साफ करने में मदद करता है।

-त्वचा को हल्के से एक्सफोलिएट करता है और ऊपरी गंदगी को हटाता है

-त्वचा को मुलायम और चिकना बनाता है

-एक ताजा और चमकदार लुक देता है

स्क्रब के बाद करें ये एक काम

स्क्रब करने के बाद आइस ​​फेशियल करें। इसके लिए फेस पैक धोने के बाद, अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से बर्फ का टुकड़ा फेरें।

ऐसा करने के फायदे

-त्वचा को शांत करने में मदद करता है।

-पफीनेस को कम करता है।

-तुरंत एक फ्रेश लुक देता है।

-त्वचा को फ्रेश और तरोताजा बनाता है।

चावल का आटा बनाने की टिप

चावल साफ करें- सबसे पहले एक कप चावल लें और उसमें मौजूद धूल या कचरा साफ कर लें।

चावल धोएं- चावल को साफ पानी से 2–3 बार अच्छी तरह धो लें।

धूप में सुखाएं- धुले हुए चावलों को एक साफ कपड़े या प्लेट पर फैलाकर पूरी तरह सुखा लें। चावल में बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए।

मिक्सर में पीसें- सूखे चावलों को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें।

छान लें- तैयार आटे को बारीक छलनी से छान लें, ताकि मोटे कण अलग हो जाएं।

स्टोर करें- तैयार चावल के आटे को साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है।लाइव हिंदुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है। याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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