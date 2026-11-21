घर में अक्सर खूबसूरत वेडिंग कार्ड इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में इन कार्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहां बताए तरीके से बिंदी बुकलेट बनाकर तैयार कर लें। यहां सीखिए इसे कैसे बनाएं।

शादी के कार्ड का इस्तेमाल करके वेडिंग कार्ड कैसे बनाएं

शादी का सीजन में घर में अक्सर खूबसूरत वेडिंग कार्ड इकट्ठा हो जाते हैं। इनमें से कई कार्ड कुछ समय बाद काम के नहीं रहते हैं और अक्सर इन्हें बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से इन पुराने शादी के कार्ड को एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आकर्षक चीज तैयार कर सकते हैं। पुराने वेडिंग कार्ड से DIY करके आप बिंदी बुकलेट तैयार कर सकते हैं। यह आइडिया न केवल पुराने कार्ड को नया रूप देने में मदद करता है, बल्कि रोजाना में इस्तेमाल होने वाली बिंदियों को संभालकर रखने का एक सुंदर ऑप्शन बन सकता है। खास बात यह है कि वेडिंग कार्ड पर मौजूद ये खूबसूरत डिजाइन, रंग और सजावट बिंदी बुकलेट को आकर्षक लुक देते हैं। इसे अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको DIY क्राफ्ट और पुरानी चीजों को नए अंदाज में इस्तेमाल करना पसंद है, तो यह आइडिया आपके लिए खास हो सकता है। सीखिए कैसे तैयार करें बिंदी बुकलेट।

वेडिंग कार्ड से DIY बिंदी बुकलेट कैसे बनाएं 1) DIY बिंदी बुकलेट बनाने के लिए आपको चाहिए पुराना शादी का कार्ड, ग्लू, बिंदी की शीट।

2) सबसे पहले पुराने वेडिंग कार्ड को अच्छी तरह साफ कर लें। कार्ड में अंदर लगी लीफ (पेपर शीट्स) को कार्ड के भारी हिस्से के साथ चिपका दें।

3) अब सभी बिंदी की शीट्स से सिर्फ पन्नी वाले हिस्से को अलग कर लें। पन्नी वाले हिस्से के साथ बुकलेट अच्छी बनेगी और कम स्पेस में बहुत सारी बिंदियां आसानी से लग जाएंगी।

4) सभी पन्नी वाली शीट्स एक तरफ करने के बाद शादी के कार्ड पर ग्लू लगाएं और एक-एक करके सभी बिंदी की शीट्स को चिपकाएं।

5) सारी शीट्स को चिपकाने के बाद सूखने का समय दें। DIY बिंदी बुकलेट तैयार है।

टिप -ऐसा वेडिंग कार्ड इस्तेमाल करें जिसका कवर मजबूत और डिजाइन आकर्षक हो।

-बुकलेट का आकार अपनी जरूरत और बिंदी की शीट के अनुसार तय करें।

-सभी पन्नों को अच्छी तरह जोड़ें, ताकि इस्तेमाल के दौरान वे अलग न हों।

-अलग-अलग रंग, आकार और डिजाइन की बिंदियों को सही क्रम में रखें।

-कवर पर अपनी पसंद का नाम या खूबसूरत टाइटल लिखकर इसे खास बना सकते हैं।

-कलेट को बंद रखने के लिए छोटा मैग्नेटिक क्लोजर लगा सकते हैं। इसके अलावा सुंदर रिबन या साटन लेस से बुकलेट को प्रीमियम लुक दें।