डार्क सर्कल्स को हटाने के सभी घरेलू तरीके हो चुके हैं फेल! तो हंसाजी की बताई 1 एक्सरसाइज करें, झट से होंगे दूर
लॉन्ग स्क्रीन टाइम, नींद की कमी, ओवर मेकअप, शरीर में किसी कमी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए सभी घरेलू उपाय कर चुके हैं, तो अब एक फेशियल एक्सरसाइज भी ट्राई कर लें।
डार्क सर्कल्स की समस्या से आजकल हर कोई जूझ रहा है। लंबा स्क्रीन टाइम, नींद की कमी, ज्यादा स्ट्रेस या फिर शरीर में कोई बीमारी इसके कई कारण हो सकते हैं। आंखों के नीचे बने काले घेरे न सिर्फ आपकी खूबसूरती खराब कर देते हैं, बल्कि ये वहां की स्किन को परमानेंट डार्क बना देते हैं। डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए लोग अक्सर घरेलू तरीकों, क्रीम या फिर ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन आप सिर्फ 1 सिंपल एक्सरसाइज से भी काले घेरों से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर हंसाजी योगेन्द्र ने बेहद आसान फेशियल एक्सरसाइज के बारे में बताया है, उनका कहना है कि इससे डार्क सर्कल्स भी गायब होंगे और चेहरे पर कसावट भी आ जाएगी।
क्या है एक्सरसाइज
हंसाजी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस एक्सरसाइज के बारे में बताया है। इसमें आपको गुनगुना पानी मुंह में भर लेना है और इसे दोनों तरफ घुमाते हुए फेस स्किन को टाइट रखना है। ध्यान रखें कि पानी मुंह में भरा रहे, अंदर निगलना नहीं है। इस फेशियल एक्सरसाइज को 2 मिनट तक लगातार करना है। फिर इस पानी को थूंक देना है। इसे दिन में 2 बार कर सकते हैं।
फायदे क्या हैं
काले घेरे- इस फेशियल एक्सरसाइज से आंखों के नीचे मौजूद काले घेरे गायब हो जाएंगे। आंखों के नीचे की स्किन ज्यादा सॉफ्ट होती है। ऐसे में वो टाइट होगी, तो काले घेरे भी दूर होंगे।
त्वचा पर कसावट- इस एक्सरसाइज में आप अपने मुंह को जितने कसावट के साथ घुमता हैं, आपके फेस मसल्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। इससे आपके चेहरे पर कसावट आएगी। त्वचा ढीली नहीं दिखेगी।
झुर्रियों में राहत- काले घेरों के साथ ये फेशियल एक्सरसाइज झुर्रियों में भी राहत दिलाएगी। इस एक्सरसाइज को करने से चेहरे पर कसावट आएगी और झुर्रियां भी कम होंगी।
किन चीजों से बचें
आंखों के नीचे होने वाले काले घेरों से बचना चाहते हैं, तो नींद पूरी करें। तनाव कम लें और सिगरेट पीना बंद करें। आंखों के आस-पास ज्यादा मेकअप, ओवर स्क्रीन टाइम, शरीर में किसी चीज की कमी के कारण भी ऐसा होता है। इन चीजों का ध्यान रखें। अगर समस्या खत्म नहीं होती, तो डॉक्टर से सलाह लें। आपके शरीर में कोई कमी या फिर बीमारी हो सकती है।
Deepali Srivastava
