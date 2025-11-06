Hindustan Hindi News
side effects of using cheap nail polish to save money nail paint lagane ke nuksan nail polish side effects
पैसे बचाने के लिए लगाते हैं सस्ती नेल पॉलिश, ये हैं 5 बड़े साइड इफेक्ट

संक्षेप: Cheap Nail Polish Side Effects : हाथ-पैरों के नाखूनों पर अलग-अलग रंग के नेल पेंट लगाना पसंद करती हैं, जिसके लिए सस्ती-महंगी नेल पॉलिश की भी परवाह नहीं करती हैं तो सतर्क हो जाइए। आपका ये शौक आपकी सेहत और नाखूनों की खूबसूरती पर भारी पड़ सकता है।

Thu, 6 Nov 2025 06:20 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
हाथों की खूबसूरती निखारने के लिए लड़कियां अकसर ड्रेस की मैचिंग की रंग-बिरंगी नेल पॉलिश नाखूनों पर सजाती हैं। अगर आप भी हर रोज अपने हाथ-पैरों के नाखूनों पर अलग-अलग रंग के नेल पेंट लगाना पसंद करती हैं, जिसके लिए सस्ती-महंगी नेल पॉलिश की भी परवाह नहीं करती हैं तो सतर्क हो जाइए। आपका ये शौक आपकी सेहत और नाखूनों की खूबसूरती पर भारी पड़ सकता है। जी हां, नाखूनों पर लगी सस्ती नेल पॉलिश अनजाने में कई बड़े नुकसान पहुंचा सकती है।

सस्ती नेल पॉलिश लगाने के 5 बड़े नुकसान

नाखूनों का पीलापन

गहरे या सस्ते नेल पेंट लगाने से नाखून अस्थायी रूप से पीले पड़ सकते हैं या उनका रंग बदल सकता है।

खराब फिनिश

सस्ते नेल पेंट की फिल्म भंगुर होती है और नाखूनों पर अच्छी तरह चिपकती नहीं है, जिससे नेल पेंट की फिनिश नाखूनों पर लगने के बाद खराब आती है।

नाखूनों का कमजोर होना

सस्ते नेल पेंट में पाए जाने वाले कठोर रसायन नाखूनों को रूखा और भंगुर बना सकते हैं, जिससे वे आसानी से टूटते हैं और छिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार सस्ते नेल पेंट्स में अकसर कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसे लंबे समय तक नाखूनों पर लगाने से नाखून कभी भी कहीं से भी टूट सकते हैं।

संक्रमण का खतरा

कमजोर और टूटे हुए नाखून बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश करने का मौका देते हैं, जिससे पैरोनीशिया (नाखून के आसपास संक्रमण) या फंगल संक्रमण हो सकता है। नाखून की सतह पर छोटे कट या छल्ली के फटने से ये कीटाणु आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जिससे दर्द, सूजन और मवाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सिरदर्द

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप नियमित रूप से नाखूनों पर सस्ते नेल पेंट्स का यूज करते रहते हैं तो आपको सिरदर्द की समस्या भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के नेल पेंट्स में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं जो सिरदर्द का कारण बनते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
