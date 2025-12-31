Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीShould we apply Multani Mitti on face in winter Know the Right Way
ड्राई स्किन अलर्ट! सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले पढ़ें ये

ड्राई स्किन अलर्ट! सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले पढ़ें ये

संक्षेप:

सर्दियों में स्किन केयर को लेकर कई सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे आम है मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। सही तरीके और सही सामग्री के साथ इसका उपयोग सर्दियों में भी त्वचा को फायदा पहुंचा सकता है।

Dec 31, 2025 10:33 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुल्तानी मिट्टी सदियों से स्किन केयर में इस्तेमाल होती आ रही है। यह त्वचा से अतिरिक्त तेल, गंदगी और टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल आम माना जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, लोगों के मन में सवाल उठता है- क्या ठंड के मौसम में भी मुल्तानी मिट्टी लगानी चाहिए?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, सर्दियों में त्वचा पहले से ही रूखी और सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी जो नेचरली ऑयल एब्जॉर्ब करती है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो त्वचा को और ज्यादा ड्राई बना सकती है। हालांकि, सही सामग्री के साथ और सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो यह सर्दियों में भी फायदेमंद हो सकती है। यह ना सिर्फ पोर्स को साफ करती है बल्कि स्किन को फ्रेश और क्लियर लुक भी देती है। इसलिए सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी को पूरी तरह छोड़ने की बजाय, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है।

सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे और सावधानियां

फायदे:

  • त्वचा के पोर्स को गहराई से साफ करती है।
  • ब्लैकहेड्स और हल्के मुंहासों में मददगार।
  • डल स्किन को फ्रेश और ब्राइट लुक देती है।
  • ऑयली स्किन वालों के लिए बैलेंस बनाए रखती है।

सर्दियों में कैसे लगाएं?

  • मुल्तानी मिट्टी को कभी भी अकेले पानी के साथ ना लगाएं।
  • इसमें दूध, कच्चा दूध या मलाई मिलाएं।
  • शहद या एलोवेरा जेल मिलाने से ड्राइनेस कम होती है।
  • 8–10 मिनट से ज्यादा चेहरे पर ना रखें, पूरी तरह सूखने से पहले ही धो लें।
  • फेस पैक हटाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं।
  • रात में लगाने से बचें, दिन में इस्तेमाल बेहतर रहता है।

कितनी बार इस्तेमाल करें?

ये भी पढ़ें:फटी एड़ियों से परेशान हैं? बची हुई मोमबत्ती से बना लें ये वायरल क्रीम

10–15 दिन में एक बार से ज्यादा नहीं, बहुत ड्राई स्किन हो तो महीने में सिर्फ एक बार ही लगाएं।

किसे नहीं लगानी चाहिए?

  • बहुत ज्यादा ड्राई या सेंसिटिव स्किन,
  • एक्जिमा या स्किन एलर्जी की समस्या में और
  • अगर लगाने के बाद त्वचा में खिंचाव या जलन हो।

नोट: सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें:सर्दी में घर पर करें पार्लर जैसा हेयर स्पा, कम खर्च में खूबसूरत हो जाएंगे बाल
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Skin Care Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।