ड्राई स्किन अलर्ट! सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले पढ़ें ये

संक्षेप: सर्दियों में स्किन केयर को लेकर कई सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे आम है मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। सही तरीके और सही सामग्री के साथ इसका उपयोग सर्दियों में भी त्वचा को फायदा पहुंचा सकता है।

मुल्तानी मिट्टी सदियों से स्किन केयर में इस्तेमाल होती आ रही है। यह त्वचा से अतिरिक्त तेल, गंदगी और टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल आम माना जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, लोगों के मन में सवाल उठता है- क्या ठंड के मौसम में भी मुल्तानी मिट्टी लगानी चाहिए?

दरअसल, सर्दियों में त्वचा पहले से ही रूखी और सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी जो नेचरली ऑयल एब्जॉर्ब करती है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो त्वचा को और ज्यादा ड्राई बना सकती है। हालांकि, सही सामग्री के साथ और सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो यह सर्दियों में भी फायदेमंद हो सकती है। यह ना सिर्फ पोर्स को साफ करती है बल्कि स्किन को फ्रेश और क्लियर लुक भी देती है। इसलिए सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी को पूरी तरह छोड़ने की बजाय, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है।

सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे और सावधानियां फायदे: त्वचा के पोर्स को गहराई से साफ करती है।

ब्लैकहेड्स और हल्के मुंहासों में मददगार।

डल स्किन को फ्रेश और ब्राइट लुक देती है।

ऑयली स्किन वालों के लिए बैलेंस बनाए रखती है। सर्दियों में कैसे लगाएं? मुल्तानी मिट्टी को कभी भी अकेले पानी के साथ ना लगाएं।

इसमें दूध, कच्चा दूध या मलाई मिलाएं।

शहद या एलोवेरा जेल मिलाने से ड्राइनेस कम होती है।

8–10 मिनट से ज्यादा चेहरे पर ना रखें, पूरी तरह सूखने से पहले ही धो लें।

फेस पैक हटाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं।

रात में लगाने से बचें, दिन में इस्तेमाल बेहतर रहता है। कितनी बार इस्तेमाल करें?

10–15 दिन में एक बार से ज्यादा नहीं, बहुत ड्राई स्किन हो तो महीने में सिर्फ एक बार ही लगाएं।