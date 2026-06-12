महंगे परफ्यूम भी हो जाते हैं फेल? अंडरआर्म की बदबू के लिए लगाएं यह एक चीज, घंटों रहेंगे फ्रेश
Underarm Smell ke liye Desi Nuskha: गर्मी में पसीना आना आम बात है, लेकिन अंडरआर्म से आने वाली बदबू कई बार शर्मिंदगी की वजह बन सकती है। अगर महंगे स्प्रे भी काम नहीं कर रहे, तो यह आसान घरेलू उपाय आपके काम आ सकता है।
गर्मी के दिनों में बाहर निकलते ही पसीना आने लगता है। लेकिन परेशानी सिर्फ पसीने की नहीं होती, उससे आने वाली बदबू भी कई लोगों का आत्मविश्वास कम कर देती है। भीड़ में हाथ उठाने से झिझक होने लगती है और बार-बार यह चिंता सताती है कि कहीं आसपास के लोगों को गंध महसूस ना हो जाए। सुबह तैयार होकर घर से निकलते हैं, महंगा स्प्रे या खुशबू भी लगाते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। खासकर अंडरआर्म की बदबू लोगों को असहज महसूस करा सकती है।
अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो रसोई और घरों में आसानी से मिलने वाली एक साधारण चीज आपकी मदद कर सकती है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार, फिटकरी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं।
- पसीना नहीं, ये छोटी-सी चीज बनती है बदबू की असली वजह
बहुत से लोग सोचते हैं कि बदबू सिर्फ पसीने से आती है, लेकिन असल में त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पसीने के संपर्क में आकर गंध पैदा करते हैं। गर्मी में यह समस्या और बढ़ जाती है।
- महंगे स्प्रे से नहीं मिल रही राहत? फिटकरी आ सकती है काम
अगर बार-बार स्प्रे लगाने के बाद भी बदबू लौट आती है, तो फिटकरी एक आसान और किफायती विकल्प हो सकती है। यह बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकती है।
- नहाने के बाद सिर्फ एक मिनट का काम
अंडरआर्म को साफ करने के बाद हल्की गीली त्वचा पर फिटकरी को धीरे-धीरे रगड़ें। यह आसान आदत दिनभर ताजगी महसूस कराने में मदद कर सकती है।
- सिर्फ अंडरआर्म ही नहीं, शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी कर सकते हैं इस्तेमाल
जहां ज्यादा पसीना आता है और बदबू की समस्या रहती है, वहां भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- हर किसी के लिए एक जैसा असर जरूरी नहीं
कुछ लोगों को इसका अच्छा फायदा मिल सकता है, जबकि कुछ में असर कम दिखाई दे सकता है। इसलिए अपनी त्वचा की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है।
नोट: अगर गर्मियों में अंडरआर्म की बदबू आपकी परेशानी बढ़ा रही है, तो फिटकरी का यह आसान उपाय ट्राई किया जा सकता है। यह कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन सही सफाई और अच्छी आदतों के साथ मिलकर बदबू की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है। अगर समस्या लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा कदम होगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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