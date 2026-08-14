Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धूप की वजह से हाथ-पैर हो गए काले? इस पैक को करें ट्राई

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

धूप में ज्यादा रहने से हाथ-पैर भी काले और बेजान दिखने लगते हैं। अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो घर पर बना यह आसान पैक लगा सकते हैं। इसे बनाने के लिए घर में मिलने वाली कुछ चीजें ही चाहिए।

Hand and feet tan removal
धूप से हाथ-पैरों की त्वचा डल हो गई है तो ये घरेलू पैक ट्राई कर सकते हैं।

गर्मी और धूप में हमारा चेहरा ही नहीं, हाथ और पैर भी काफी प्रभावित होते हैं। बाहर निकलते समय हम चेहरे पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन हाथ-पैर को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लगातार धूप में रहने से यहां की त्वचा थोड़ी काली और बेजान दिखने लगती है। अगर आपके हाथ-पैर भी ऐसे ही नजर आने लगे हैं, तो घर पर ये पैक बनाकर देख सकते हैं। इसमें यूज होने वाली लगभग सभी चीजें घर में आसानी से मिल जाएंगी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में -

पैक बनाने के लिए चाहिए

1 बड़ा चम्मच चावल का आटा

आधा छोटा चम्मच कॉफी

थोड़ी सी ईनो

1 छोटा चम्मच शैम्पू

थोड़ा सा नींबू का रस

जरूरत के हिसाब से पानी

ये भी पढ़ें:तीज स्पेशल: मेंहदी लगानी नहीं आती? बोतल के ढक्कन से फटाफट बनाएं ये सुंदर डिजाइन

ऐसे बनाएं पैक

  1. एक कटोरी में चावल का आटा और कॉफी डालें। अब इसमें शैम्पू, थोड़ा नींबू का रस और थोड़ी सी ईनो डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।
  2. अब इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालें। इसे अच्छी तरह मिलाकर ऐसा पेस्ट बनाएं जो हाथ और पैरों पर आसानी से लग सके।
  3. अब इस पेस्ट को हाथों और पैरों पर अच्छी तरह लगाएं। हल्के हाथों से करीब 10 से 12 मिनट तक मसाज करें। बहुत जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे त्वचा में जलन हो सकती है।
  4. मसाज करने के बाद हाथ-पैर को पानी से अच्छी तरह धो लें। हल्के हाथों से पोंछें और बाद में मॉइस्चराइजर लगा लें।

ये भी पढ़ें:क्या RO के पानी से बाल धोने से हेयरफॉल रुकेगा? डॉक्टर ने बताया सच

इस पैक से क्या फायदा हो सकता है?

  • इससे त्वचा पर जमी धूल और गंदगी साफ करने में मदद मिलती है। पैक हटाने के बाद हाथ-पैर थोड़े साफ और फ्रेश दिख सकते हैं।
  • अगर धूप और धूल की वजह से हाथ-पैर काफी डल लग रहे हैं, तो यह पैक त्वचा को कुछ समय के लिए साफ और बेहतर दिखाने में मदद कर सकता है।

(लगातार धूप में रहने से हुई टैनिंग समय के साथ हल्की होती है। यह पैक त्वचा की ऊपरी गंदगी हटाकर उसे थोड़ा साफ दिखा सकता है, लेकिन इससे तुरंत टैनिंग पूरी तरह खत्म नहीं होगी)

इन बातों का ध्यान रखें

  1. जोर से रगड़ें नहीं: ज्यादा स्क्रब करने से त्वचा लाल हो सकती है।
  2. पहले पैच टेस्ट करें: नींबू और ईनो से कुछ लोगों को जलन हो सकती है। इसलिए पहले थोड़ा सा लगाकर देखें।
  3. जलन हो तो तुरंत धो लें: अगर लगाने के बाद जलन, खुजली या लालिमा हो तो इसे तुरंत पानी से साफ कर लें।
  4. धूप से बचें: बाहर निकलते समय हाथों और पैरों को ढककर रखें। खुले हिस्सों पर सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं।
  5. रोज ना लगाएं: इस तरह के पैक को बार-बार लगाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक या दो बार काफी है।

ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन की मेहंदी हो थोड़ी हटके, भाई-बहन वाले ये डिजाइन अभी सेव कर लें

रोज की देखभाल भी जरूरी

हाथ-पैर को साफ और अच्छा रखने के लिए सिर्फ इस पैक पर निर्भर ना रहें। रोज नहाते समय हाथ-पैर को अच्छी तरह साफ करें, स्किन ड्राई हो तो मॉइस्चराइजर लगाएं और धूप में निकलते समय त्वचा को ढककर रखें। इससे टैनिंग को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Beauty Tips Home Remedies
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।