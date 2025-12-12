Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
ओपन पोर्स को कहें अलविदा, घर पर करें श्वेता शाह का आसान 3 स्टेप ट्रीटमेंट

अगर ओपन पोर्स, एक्स्ट्रा ऑयल और अनईवन स्किन आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का यह आसान 3-स्टेप रूटीन आपकी स्किन को तुरंत टाइट, स्मूथ और रिफ्रेश्ड लुक दे सकता है।

Dec 12, 2025 05:56 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों या गर्मियों में, ओपन पोर्स एक आम स्किन कंसर्न है। बड़े पोर्स ना केवल चेहरा डल दिखाते हैं, बल्कि ऑयल, पसीना और गंदगी को आसानी से जमा होने देते हैं जिसकी वजह से ब्लैकहेड्स और एक्ने भी बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह अक्सर अपनी रील्स और स्किन वेलनेस टिप्स में यह बताती हैं कि स्किन को टाइट और क्लियर रखने के लिए महंगे ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती। उनकी एक वायरल स्किन केयर रूटीन में उन्होंने ओपन पोर्स को कम करने के लिए सिर्फ 3 आसान स्टेप्स बताए हैं जो घर पर आराम से किए जा सकते हैं।

  1. लोध्र (Lodhra) और चावल का पैक: पोर्स टाइट करने का बेहतरीन तरीका

लोध्र आयुर्वेद में एक ऐसा हर्ब माना जाता है जो स्किन को टाइट, फ्लेक्सिबल और क्लीन रखता है। चावल का आटा स्किन को हल्का एक्सफोलिएट करता है और अतिरिक्त ऑयल को कंट्रोल करता है।

कैसे लगाएं: 1 चम्मच लोध्र पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा और कुछ बूंदें गुलाबजल या पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, चेहरे पर 8–10 मिनट लगाएं। यह पोर्स को हल्का टाइट करता है और चेहरे को मैट फिनिश देता है।

2. आइस मसाज (Ice Massage): तुरंत पोर्स को सिकोड़ने का तरीका

श्वेता शाह के अनुसार, आइस मसाज स्किन को तुरंत ठंडक देता है और पोर्स को अस्थायी रूप से सिकोड़ देता है।

कैसे करें: एक साफ कपड़ा या आइस ग्लोब लें। नाक, गाल और ठुड्डी पर 30–40 सेकंड हल्का मसाज करें। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और स्किन को टाइट करता है।

3. एलोवेरा जेल (Aloe Vera Gel): सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और पोर्स-क्लीन स्किन

एलोवेरा स्किन को soothe करता है, रैडनेस कम करता है और पोर्स की दीवारों को नेचुरली फर्म करता है।

कैसे लगाएं: चेहरा धोकर पतली लेयर में एलोवेरा जेल लगाएं, हल्का टैप करें ताकि यह अच्छी तरह ब्जॉर्ब हो जाए। नियमित उपयोग से स्किन सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और क्लीन दिखती है।

कितनी बार करें?

इस रूटीन को सप्ताह में 3–4 बार दोहराएं। कुछ ही दिनों में स्किन ज्यादा स्मूथ, टाइट और पोर्स कम दिखेंगे।

