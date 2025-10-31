Hindustan Hindi News
Home Remedy: फ्रिजी बालों के लिए अपनाएं राइस मास्क, मिलेगी पार्लर जैसी चमक!

संक्षेप: Hair Care Remedy: बारिश या सर्दियों के मौसम में बालों का फ्रिजी होना आम बात है। ऐसे में चावल से बना हेयर मास्क बालों को नेचुरल स्मूदनेस, चमक और मजबूती देता है जिससे बाल मैनेजेबल बन जाते हैं।

Fri, 31 Oct 2025 10:32 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बरसात या सर्दियों के मौसम में बालों का रूखापन और फ्रिजीनेस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नमी, प्रदूषण और केमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से बाल अपनी नेचुरल चमक खो देते हैं। ऐसे में घर पर बना राइस मास्क एक बेहतरीन उपाय है जो इस समस्या से राहत दिला सकता है। चावल में मौजूद अमीनो एसिड, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को गहराई से पोषण देते हैं जिससे वे मुलायम, मजबूत और चमकदार बनते हैं। यह ना केवल फ्रिजीनेस कम करता है बल्कि बालों की जड़ों को भी स्वस्थ बनाता है।

राइस मास्क बनाने की विधि (How to Make Rice Mask):

सामग्री: ½ कप पके हुए चावल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच दही

तरीका:

  • सबसे पहले पके हुए चावल को ठंडा कर लें।
  • अब इसमें एलोवेरा जेल, नारियल तेल और दही मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें।
  • इस पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं।
  • 25–30 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से धो लें।

राइस मास्क के फायदे (Benefits of Rice Mask):

  • फ्रिजी बालों से राहत: इसमें मौजूद अमीनो एसिड बालों की नमी बनाए रखते हैं और रूखापन दूर करते हैं।
  • नेचुरल कंडीशनिंग: दही और एलोवेरा बालों को नेचुरल रूप से कंडीशन करते हैं।
  • बालों में चमक: चावल के स्टार्च से बालों में नेचुरल ग्लो और स्मूदनेस आती है।
  • बालों की मजबूती: नारियल तेल बालों की जड़ों को पोषण देता है और टूटने से बचाता है।
  • स्कैल्प हेल्दी बनाता है: यह मास्क स्कैल्प को कूलिंग और हाइड्रेशन प्रदान करता है।

राइस मास्क लगाने के टिप्स:

इसे हफ्ते में 1–2 बार लगाएं। मास्क लगाने से पहले बालों को सुलझा लें। हमेशा गुनगुने पानी से बाल धोएं और ठंडे पानी से रिंस करें ताकि शाइन बरकरार रहे।

मैजिकल हेयर मास्क: राइस मास्क फ्रिजी बालों के लिए एक असरदार और नेचुरल उपाय है। यह बालों को नमी, चमक और मजबूती प्रदान करता है। एलोवेरा, दही और नारियल तेल के साथ मिलकर यह मास्क बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें स्मूद, शाइनी और हेल्दी बनाता है।

