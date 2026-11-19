ना क्रीम ना मॉइश्चराइजर, सर्दियों में सॉफ्ट, ग्लोइंग फेस के लिए लगाएं घर में बना ये दूध
ठंड का मौसम आते ही चेहरे पर खिंचाव, ड्राईनेस नजर आने लगती है तो महंगे मॉइश्चराइजर खरीदकर लगाने से पहले ये होममेड मिल्क लगाएं। जो चेहरे की ड्राईनेस के साथ ही डलनेस भी खत्म करेगी। साथ ही स्किन को मिलेंगे ढेर सारे फायदे, जानें…
सर्दियों में स्किन पर ड्राईनेस आने लगती है। होंठ फटना स्टार्ट हो जाते हैं और चेहरे का ग्लो भी चला जाता है। अगर फेस को अच्छी तरह से मॉइश्चराइज किया जाए तो धूल-मिट्टी और डर्ट की एक अच्छी खासी लेयर बन जाती है। जो कई बार एक्ने और पिंपल को न्योता देती है। अगर आप भी ड्राई स्किन के साथ चेहरे की डलनेस से जूझते रहते हैं तो सर्दियों में आयुर्वेद का बताया ये नुस्खा ट्राई करें। जो बिना ज्यादा मेहनत के ना केवल स्किन को सॉफ्ट और मॉइश्चराइज करेगा बल्कि आपकी स्किन को यंग एंड यूथफुल भी बनाएगा। सबसे खास बात कि आपको बहुत ढेर सारे स्टेप या इंग्रीडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस घर में ये विटामिन ई और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर मिल्क बादाम बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए बस दो चीजों की जरूरत होगी।
कैसे बनाएं बादाम मिल्क
घर में मिल्क बादाम बनाना आसान है और आपको बहुत ढेर सारे बादाम की जरूरत नहीं।
4 बादाम
4 चम्मच दूध
बादाम मिल्क तैयार करना है तो बस 4 बादाम को लेकर सुबह के समय पानी में भिगो दें। जब ये शाम तक पानी में फूल जाए तो इसके छिलके को उतार लें और गाय-भैंस किसी भी दूध के चार चम्मच लें। उसमे इन चारों छिलका निकाले बादाम को पीस लें। बादाम अच्छी तरह से दूध में घुल जाना चाहिए। बस अब आपका बादाम मिल्क बनकर रेडी है। ये स्किन के लिए किसी वरदान की तरह है जो मार्केट में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट और मॉइश्चराइजर की तुलना में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। जान लें इस मिल्क बादाम को चेहरे पर लगाने का सही तरीका।
बादाम मिल्क को चेहरे पर कैसे लगाएं
तैयार किए हुए मिल्क बादाम को किसी कांच के बर्तन में करके फ्रिज में स्टोर करें। जिससे कि ये खराब ना हो। एक बार में चार बादाम से बना मिल्क चार से पांच दिन आराम से चल जाएगा। रोजाना रात को सोने से पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अब किसी कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पर लगाएं और इसे यूं ही छोड़ दें। रातभर में ये स्किन को जरूरी पोषण देगा और अगले दिन सुबह ठंडे पानी के छींटे मारकर फेस को क्लीन कर लें। ये होममेड बादाम मिल्क स्किन को अंदर तक मॉइश्चराइज करेगा और स्किन की ड्राईनेस, डलनेस दोनों दूर करेगा।
बादाम मिल्क को लगाने के फायदे
- स्किन पर बादाम मिल्क को लगाने से कई फायदे मिलते हैं।
- ये स्किन को अंदर तक पोषण देता है और मॉइश्चराइज करता है। जिससे रूखापन खत्म होता है।
- स्किन पर एक शेड गोरापन नजर आने लगता है और डलनेस दूर होती है।
- स्किन पर धूप की टैनिंग और रेडनेस भी को बादाम मिल्क कम करता है।
- स्किन पर होने वाले एक्स्ट्रा सीबम को कंट्रोल करता है और पोर्स को साफ रखता है।
- रात को बादाम मिल्क लगाने के बाद अगले दिन अगर बेसन और दूध के बने फेस पैक से चेहरे को क्लीन किया जाए तो ना केवल डेड स्किन रिमूव होती है बल्कि चेहरे पर गजब का ग्लो देखने को मिलता है। तो इस सर्दी महंगे प्रोडक्ट खरीदने से पहले इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करें।
- ध्यान रहे अगर नट्स या डेयरी से एलर्जी है तो सबसे पहले पैच टेस्ट करें और फिर स्किन पर डायरेक्ट लगाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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