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बार-बार पार्लर भागने का झंझट खत्म! अनचाहे बालों के साथ टैनिंग भी हटा देगा ये उबटन, ट्राई करके देख लें

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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चेहरे पर उगे अनचाहे बालों की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फीकापन भी दिखता है। बार-बार पार्लर जाने का ना समय है ना ही पैसा तो ये देसी उबटन ट्राई करें। जिसे आप घर में ही बनाकर सप्ताह में दो बार यूज करेंगी तो फर्क दिखने लगेगा।

बार-बार पार्लर भागने का झंझट खत्म! अनचाहे बालों के साथ टैनिंग भी हटा देगा ये उबटन, ट्राई करके देख लें

लड़कियां चेहरे पर उगे अनचाहे बालों को हमेशा रिमूव करना चाहती हैं। यहां तक कि दादी-नानी के जमाने में जब हर किसी के पास पार्लर जाने और वैक्सिंग की सुविधा नहीं होती थी भी महिलाएं शरीर पर उग रहे बालों को हटाती थीं। इसके लिए कई बार वो ऐस उबटन बनाती थीं। जिसे लगाकर ना केवल चेहरे की रंगत को निखारा जाए बल्कि साथ ही साथ अनचाहे बालों को भी हटा दिया जाए। छोटे बच्चों और बच्चियों के शरीर पर पैदाइशी उगे बालों को हटाने के लिए भी वो ऐसे ही उबटन का इस्तेमाल करती थीं। जिससे सारे बाल रिमूव हो जाते थे। ऐसा ही एक उबटन बनाने का तरीका आप भी नोट कर लें। जो ना केवल आपकी बच्चियों के फेस और बॉडी पर हो रही टैनिंग को हटाएगा बल्कि अनचाहे बालों को भी रिमूव करेगा।

हेयर रिमूवल और एंटी टैनिंग उबटन बनाने का तरीका

बालों को हटाने और टैनिंग को हटाकर स्किन पर चमक लाने वाले इस उबटन को बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी।

आधा कप ओट्स

आधा कप गेंहू का आटा

आधा कप बेसन

दो चम्मच कॉफी पाउडर

आधा कप चीनी

सरसों का तेल या देसी घी

गर्म पानी

उबटन को बनाने का तरीका

इस उबटन को बनाने के लिए आधा कप की मात्रा में ओट्स, गेंहू का आटा, बेसन और चीनी लें। साथ ही इसमे दो चम्मच के करीब कॉफी पाउडर डालें और साथ में डाल दें दो से तीन चम्मच पिघला देसी घी या फिर सरसों का तेल।

अब इस पर गर्म पानी डालें और आटे की तरह गूंथें। लेकिन ये आटा बिल्कुल नर्म और चिपचिपा होना चाहिए। बस एक बार ये गूंथ जाए तो हाथ में लेकर बॉल की तरह अच्छी तरह मसलकर सॉफ्ट बना लें।

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कैसे हेयर रिमूव करेगा ये उबटन

इस चिपचिपे से उबटन को चेहरे पर बालों के सीधे डायरेक्शन पर लगाएं और दस मिनट के लिए सूखने को छोड़ दें। ध्यान रहे कि ये सूखकर कड़क ना हो जाए। हल्का सा गीला तो तभी इसे उल्टे डायरेक्शन में हल्के हाथ से रगड़ते हुए छुड़ाएं। आप छुड़ाने के लिए किसी तौलिये को गीला करके भी यूज कर सकते हैं। या हाथों से भी धीरे-धीरे रगड़कर छुटा सकते हैं। चूंकि इसमे तेल या घी की चिकनाई रहती है इसलिए ये आसानी से छूटेगा और साथ में छोटे अनचाहे बालों को भी रिमूव करेगा। यहीं नहीं जब आप इस उबटन को साफ करेंगी तो पाएंगी चेहरे पर से ना केवल डेड स्किन साफ हो गई है बल्कि चेहरा एक से दो शेड तक ज्यादा शाइन करने लगा है और चमकने लगा है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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