हर महीने बचाएं 400-500 रुपये! घर में सीख लें सनस्क्रीन बनाने का ये आसान तरीका
DIY Sunscreen at home: हर महीने मॉइश्चराइजर के साथ सनस्क्रीन खरीदने के पीछे चार सौ से पांच सौ रुपये कम से कम खर्च करते हैं। तो अपने इतने पैसे बचाने हैं तो ये डीआईवाई सनस्क्रीन बनाने का तरीका नोट कर लें।
सनस्क्रीन खरीदने के लिए हर महीने आपके चार सौ से पांच सौ रुपये तो खर्च हो ही जाते होंगे। क्योंकि किसी भी कंपनी का सनस्क्रीन खरीदने मार्केट जाएं तो उस का रेट कम से कम चार सौ रुपये तो होता ही है। हर महीने के इस खर्च से खुद को बचाना है। लेकिन साथ ही स्किन का भी ख्याल रखना है तो बस इन तीन चीजों की मदद से घर में ही आप सनस्क्रीन बनाकर तैयार कर लें। डिजिटल क्रिएटर मनप्रीत कौर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इसे बनाने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताई है। जो आपके मॉइश्चराइज और सनस्क्रीन पर अलग-अलग पैसे खर्च को बचाने में मदद करेगी। तो नोट कर लें घर में सनस्क्रीन बनाने का तरीका।
घर में सनस्क्रीन बनाने का तरीका
स्किन पर लगाने के लिए आपको दो चीजों के पीछे खर्च करने पड़ते हैं। पहला है मॉइश्चराइजर और दूसरा है सनस्क्रीन। लेकिन अब इस रेसिपी को जानने के बाद आपको केवल मॉइश्चराइजर खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अलग से सनस्क्रीन खरीदना ही नहीं पड़ेगा। तो बस फटाफट से नोट कर लें बनाने का तरीका।
सनस्क्रीन बनाने के लिए चाहिए ये 3 चीजें
जिंक ऑक्साइड पाउडर
कोई मॉइश्चराइजर
और 3 चम्मच एलोवेरा जेल
- सबसे पहले किसी छोटे चम्मच को नापने के लिए लें।
- अब किसी कांच के बाउल में इस मिक्सचर को तैयार करें।
- एक छोटा सा चम्मच भरकर जिंक ऑक्साइड लें। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा।
- अब इस एक चम्मच जिंक ऑक्साइड पाउडर में दो से तीन चम्मच कोई भी मॉइश्चराइजर जो अपनी स्किन पर लगाती हों वो लें।
- साथ में फ्रेश एलोवेरा जेल लें, अगर फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो पैकेट का भी ले सकती हैं। तीन चम्मच एलोवेरा जेल को लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- जब आप इन तीनों चीज को मिलाकर मिक्स करेंगी तो ये बिल्कुल लाइट फ्लफी बनकर तैयार हो जाएगा।
- इसे किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें।
- जब भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत हो तो इसे लगाएं। अलग से मॉइश्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही स्किन भी सॉफ्ट और स्मूद होने के साथ ही सन से प्रोटेक्टेड रहेगी। साथ ही आपके हर महीने चार सौ-पांच सौ रुपये अलग से जो खर्च होते हैं वो बच जाएंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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