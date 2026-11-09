शादी-पार्टी से त्योहारों तक! फ्लोरल, बनारसी और कांजीवरम की 7 खूबसूरत साड़ियां

अमेजन सेल में फ्लोरल, बनारसी, कांजीवरम और नेट साड़ियों के 7 खूबसूरत डिजाइन देखें। शादी, पार्टी, त्योहार और रोजाना पहनने के लिए अपनी पसंद की साड़ी चुनें।

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साड़ी महिलाओं के पसंदीदा परिधानों में से एक है। फ्लोरल प्रिंट, बनारसी बुनाई, कांजीवरम, नेट और टू-टोन शेडेड डिजाइन में कई आकर्षक साड़ियां मिल रही हैं। इनमें विस्कोस ब्रासो, जैक्वार्ड, आर्ट सिल्क, फैंडी और नेट जैसे फैब्रिक शामिल हैं। ऑफिस और रोजाना पहनने से लेकर शादी, पार्टी और त्योहारों तक के लिए इस कलेक्शन में कई डिजाइन हैं।

बनारसी, कांजीवरम, फ्लोरल प्रिंट और नेट साड़ियों के आकर्षक डिजाइन देखें। शादी, पार्टी, त्योहार और रोजाना पहनने के लिए चुनें अपना पसंदीदा रंग और फैब्रिक।

अगर आप भी अपने वॉर्डरोब में नए रंग और पैटर्न शामिल करना चाहती हैं, तो यहां देखें महिलाओं के लिए 7 साड़ियां, जिन्हें अमेजन सेल में खास कीमत पर खरीद सकती हैं।

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फ्लोरल प्रिंट विस्कोस ब्रासो साड़ी विस्कोस ब्रासो फैब्रिक से बनी यह साड़ी आकर्षक फ्लोरल प्रिंट के साथ आती है। इसका हल्का कपड़ा पहनने में आरामदायक है। 6.3 मीटर लंबाई वाली इस साड़ी में 5.5 मीटर साड़ी और 0.8 मीटर का बिना सिला ब्लाउज पीस मिलता है। इसका फूलों वाला पैटर्न ऑफिस, रोजाना पहनने और त्योहारों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसी साड़ी चाहती हैं, जिसे अलग-अलग मौकों पर पहन सकें, तो यह डिजाइन पसंद आएगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ मैचिंग या कंट्रास्ट रंग का ब्लाउज पहनें। छोटे झुमके, पतली चूड़ियां और सिंपल सैंडल के साथ तैयार हों। दिन के समय हल्का मेकअप और खुले बाल इस फ्लोरल प्रिंट के साथ खूब जंचेंगे।

बनारसी जैक्वार्ड साड़ी बनारसी बुनाई वाली यह जैक्वार्ड साड़ी आकर्षक पैटर्न के साथ आती है। इसमें बुना हुआ डिजाइन, सजावटी बॉर्डर और सुंदर पल्लू दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। जैक्वार्ड फैब्रिक की इस साड़ी के साथ मैचिंग बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद के डिजाइन में सिलवा सकती हैं। शादी, रिसेप्शन, त्योहार और पूजा जैसे अवसरों पर यह शानदार लगेगी।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन या मैचिंग रंग का ब्लाउज पहनें। हैवी झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी आपके पहनावे को निखारेंगे। बालों का जूड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाएं और हील्स के साथ तैयार हों।

पिंक नेट साड़ी विद मैजेंटा ब्लाउज पिंक रंग की यह नेट साड़ी अपने सादे डिजाइन के कारण खास मौकों पर खूब जंचेगी। इसके साथ मैजेंटा रंग का बैंगलोरी सिल्क ब्लाउज पीस दिया गया है, जो साड़ी के साथ अच्छा कंट्रास्ट बनाता है। इसमें 5.5 मीटर साड़ी और 0.8 मीटर ब्लाउज पीस मिलता है। कुल 6.3 मीटर लंबाई वाली यह साड़ी त्योहार, शादी और पार्टी के लिए अच्छी पसंद है। नेट फैब्रिक और दो आकर्षक रंगों का मेल इसे खास बनाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ मैजेंटा ब्लाउज को अच्छी फिटिंग में सिलवाएं। सिल्वर या डायमंड स्टाइल इयररिंग्स, पतली चूड़ियां और हाई हील्स पहनें। सॉफ्ट कर्ल्स और हल्का मेकअप आपके पहनावे में चार चांद लगा देंगे।

एब्स्ट्रैक्ट और ज्योमेट्रिक प्रिंट विस्कोस ब्रासो साड़ी विस्कोस ब्रासो फैब्रिक से बनी इस साड़ी में एब्स्ट्रैक्ट और ज्योमेट्रिक प्रिंट का मेल दिया गया है। इसका अलग पैटर्न इसे आकर्षक बनाता है। 6.3 मीटर लंबाई वाली इस साड़ी में 5.5 मीटर साड़ी और 0.8 मीटर का बिना सिला ब्लाउज पीस मिलता है। ऑफिस, रोजाना पहनने, पार्टी और त्योहार के लिए यह अच्छा डिजाइन है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस साड़ी के साथ प्रिंट से मिलता-जुलता सादा ब्लाउज पहनें। छोटे झुमके, कंगन और आरामदायक सैंडल के साथ अपना पहनावा पूरा करें। खुले बाल या लो बन और हल्का मेकअप इसके साथ अच्छे लगेंगे।

मल्टीकलर कांजीवरम आर्ट सिल्क साड़ी कांजीवरम आर्ट सिल्क की यह मल्टीकलर साड़ी जरी की बुनाई के साथ आती है। इसमें 76% आर्ट सिल्क और 24% कोटा जरी का मेल दिया गया है। साड़ी के साथ मैचिंग कांजीवरम सिल्क का बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है। इसमें 5.5 मीटर साड़ी और 0.8 मीटर ब्लाउज पीस शामिल है। शादी, रिसेप्शन, पूजा और त्योहारों में पहनने के लिए यह शानदार डिजाइन है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन या किसी एक रंग का मैचिंग ब्लाउज पहनें। जरी की बुनाई के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और नेकलेस खूब जंचेंगे। बालों का जूड़ा, छोटी बिंदी और हील्स पहनकर तैयार हों।

मस्टर्ड और स्काई ब्लू टू-टोन शेडेड साड़ी मस्टर्ड और स्काई ब्लू रंगों के मेल वाली यह फैंडी साड़ी अपने टू-टोन शेडेड डिजाइन के कारण आकर्षक दिखती है। इसके किनारे पर हैंडवर्क लेस बॉर्डर दिया गया है। साड़ी के साथ इसी फैब्रिक का सादा बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है। इसमें 5.5 मीटर साड़ी और 0.8 मीटर ब्लाउज पीस शामिल है। त्योहार, शादी, पार्टी और दूसरे कार्यक्रमों में पहनने के लिए यह अच्छा डिजाइन है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ मस्टर्ड या स्काई ब्लू रंग का ब्लाउज सिलवाएं। गोल्डन झुमके, हल्की चूड़ियां और ब्रेसलेट पहनें। सॉफ्ट कर्ल्स, छोटी बिंदी और हील्स के साथ आपका पहनावा और निखरेगा।

लैवेंडर नेट साड़ी लैवेंडर रंग की यह नेट साड़ी अपने सॉफ्ट रंग के कारण खास मौकों पर अच्छी लगेगी। इसमें साड़ी और ब्लाउज दोनों के लिए नेट फैब्रिक दिया गया है। इसका स्मूद फैब्रिक पहनने पर अच्छी ड्रेपिंग देता है। इसके साथ मैचिंग रंग का बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद के डिजाइन में सिलवा सकती हैं। शादी, पार्टी और त्योहार के लिए हल्के रंग पसंद करने वाली महिलाओं को यह डिजाइन पसंद आएगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ लैवेंडर रंग का स्लीवलेस या हाफ स्लीव ब्लाउज सिलवाएं। सिल्वर झुमके, ब्रेसलेट और हल्की चमक वाली हील्स पहनें। खुले कर्ली बाल और सॉफ्ट मेकअप इस रंग के साथ खूब अच्छे लगेंगे।

अमेजन सेल में कम कीमत पर खरीदें पसंदीदा साड़ियां अगर आप अपने वॉर्डरोब में नए डिजाइन शामिल करना चाहती हैं, तो अमेजन की सेल में इस कलेक्शन पर जरूर नजर डालें। यहां फ्लोरल प्रिंट से लेकर बनारसी, कांजीवरम, नेट और टू-टोन शेडेड पैटर्न तक कई तरह की साड़ियां मिल रही हैं। इनमें रोजाना पहनने के साथ शादी, पार्टी और त्योहारों के लिए भी अच्छे डिजाइन शामिल हैं।

अपनी पसंद के रंग और फैब्रिक के हिसाब से साड़ी चुनें और सेल में मिलने वाली छूट का फायदा उठाएं। ऑर्डर करने से पहले कीमत, उपलब्ध रंग और ऑफर की जानकारी जरूर चेक करें, ताकि बजट में मनपसंद डिजाइन घर मंगवा सकें।

FAQs क्या इन साड़ियों के साथ ब्लाउज पीस भी मिलता है? हां, इन सभी साड़ियों के साथ बिना सिला ब्लाउज पीस दिया गया है। आप अपनी पसंद और फिटिंग के हिसाब से इसे सिलवा सकती हैं। क्या ये साड़ियां शादी और पार्टी में पहनने के लिए अच्छी हैं? हां, बनारसी, कांजीवरम, नेट और टू-टोन शेडेड साड़ियां शादी, रिसेप्शन और पार्टी जैसे खास मौकों के लिए अच्छी हैं। क्या रोजाना पहनने के लिए भी इनमें साड़ियां हैं? हां, फ्लोरल प्रिंट और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट वाली विस्कोस ब्रासो साड़ियां ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए अच्छी रहेंगी। इन साड़ियों की धुलाई कैसे करनी चाहिए? हर साड़ी के फैब्रिक के हिसाब से देखभाल अलग है। कुछ साड़ियां मशीन वॉश और हैंड वॉश वाली हैं, जबकि जैक्वार्ड, नेट और कांजीवरम साड़ियों के लिए ड्राई क्लीनिंग बताई गई है। खरीदने से पहले केयर इंस्ट्रक्शन जरूर चेक करें।

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