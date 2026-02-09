कलर के बाद भी बाल की जड़ें दिखती हैं सफेद तो एक्सपर्ट से जानें रूट टचअप का तरीका
How to cover white hair on roots: कलर कराने के बाद भी बालों की जड़ों पर सफेद बाल दिखते हैं। जिन्हें दोबारा कलर कराया तो पूरे बालों में लगा कलर खराब हो जाएगा। ऐसे में सैलून एक्सपर्ट से जान लें जड़ों पर हो रही सफेदी को छिपाने का तरीका।
सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग हेयर कलर लगाते हैं। लेकिन मात्र हफ्तेभर में उनके बालों की जड़ों में फिर से सफेदी नजर आने लगती है। यहां तक कि पार्लर में भी अगर कलर करवाया जाए तो रूट्स में बालों की सफेदी झलकना शुरू हो जाती है। जिसे छिपाने के लिए कलर जल्दी-जल्दी लगवाना पड़ता है। लेकिन आपने अगर इस सैलून एक्सपर्ट के रूट टचअप तरीके को जान लिया तो नेक्स्ट टाइम से जल्दी-जल्दी बाल को जड़ों को कलर कराने का झंझट खत्म हो जाएगा।
सीख लें कलर की मात्रा कितनी लेनी होगी
रूट को टचअप करने के लिए वन इज टू वनथर्ड का रेशियो लेना है। कलर लेना है 20 ग्राम और कलर डेवलपर डालना है 30 ग्राम। इन दोनों को मिक्स कर लें।
बाल की जड़ों पर लगाएं कलर
जब भी बालों की सफेद जड़ों पर कलर करना हो तो उतनी ही दूर कलर लगाएं जितनी दूर तक जड़ के पास बाल सफेद दिख रहे हैं। जड़ से लेकर सफेद हो रहे बालों की लंबाई नाप लें और बस उतनी ही दूर कलर लगाएं। बाल की पूरी लंबाई पर अगर कलर लगा देंगे तो जहां तक बाल सफेद हैं वहां तो कलर सही दिखेगा। लेकिन रूट के नीचे जहां पहले से ही बालों में कलर है या कालापन है वहां पर बालों का रंग ज्यादा डार्क नजर आने लगेगा। इसलिए केवल जड़ों के जितनी दूर के बाल सफेद हैं बस वहीं तक बालों को कलर करना है, पूरे बालों को नहीं।
सेक्शन वाइज बालों में कलर लगाएं
बाल की जड़ों पर कलर लगा रहे हैं तो हमेशा टेल कॉम्ब की मदद लेकर सेक्शन कर-करके कलर लगाएं। जिससे कि बालों के हर कोने में हो रहे सफेद जड़ों को काला किया जा सके। इस तरीके को अपनाकर रूट टच अप करने से बालों का कलर खराब नहीं होता और जड़ों में हो रही सफेदी भी आसानी से कलर से कवर हो जाती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
